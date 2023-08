Travis Scott in concerto al Circo Massimo: strade chiuse e bus deviati

Roma si conferma la Capitale dei concerti dell'estate 2023. Ai grandi artisti che si sono esibiti nella Città Eterna si aggiunge anche Travis Scott. Il rapper americano si esibirà oggi lunedì 7 agosto al Circo Massimo. Per il concerto è prevista la presenza di circa 70mila persone e questo comporterà delle variazioni alla mobilità cittadina.

Le modifiche sulla viabilità iniziate già nella giornata di domenica 6 agosto prevede chiusure in tutte le zone limitrofe al Circo Massimo (fino a martedì 8 agosto) in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca), dalle ore 18:00 traffico chiuso anche in via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello. In queste zone previsto anche il divieto di sosta. La chiusura delle strade comporta anche modifiche ai percorsi degli autobus. Per questa ragione dalle ore 16:00 saranno deviate fino alla fine del servizio di lunedì le linee: 628, 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716, 781, 3Nav, 75 mentre la n716, nMC e nME. torneranno alla normale corsa da martedì 8 agosto.

Modifiche anche sugli orari della metro. La fermata Circo Massimo per ragioni di sicurezza sarà chiusa a partire dalle ore 21:00 (Colosseo e Piramide le stazioni alternative consigliate), ma in generale la linea B della metropolitana sarà attivà fino all'.1:30 di notte, due ore in più rispetto al solito.