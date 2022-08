Trasporto scolastico, il servizio sarà garantito anche a chi anticiperà la campanella

Cambia l'approccio di Roma Capitale al trasporto delle alunni e degli alunni. Da quest'anno le scuole che decideranno di suonare la prima campanella in anticipo rispetto al calendario regionale (15 settembre) non rimarranno senza trasporto.

Ad annunciarlo è l'assessora alla scuola, formazione e lavoro del comune Claudia Pratelli. "L'apertura delle scuole segue il calendario indicato dalla Regione - spiega - ma consente agli istituti di anticipare la data, dietro autorizzazione. Noi abbiamo ritenuto giusto e indispensabile assicurare a tutte e tutti l'esercizio del diritto al trasporto, fin dall'inizio".

In che modo? Semplice: i municipi comunicheranno al comune quali plessi hanno deciso di fare prima degli altri, cosicché dal dipartimento possano approntare il servizio. "Un'azione che non era mai stata realizzata negli anni precedenti - tiene a sottolineare l'assessora - e che rappresenta una novità estremamente importante. Come per i trasporti, anche per tutti gli altri servizi siamo impegnati per assicurare la migliore ripresa delle attività.”

Per quanto riguarda il trasporto delle alunne e degli alunni con disabilità, da gennaio 2022 il Campidoglio si affida a una nuova ditta, RTi Arriva Italia Meditral che ha preso il posto della Vincenzo Tundo Srl, un incubo per 4.000 famiglie romane tra servizi mancati e scuolabus a terra.