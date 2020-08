Trasporto scolastico, allo studio il piano per settembre in vista della riapertura delle scuole

Il Campidoglio è al lavoro sul nuovo piano di trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole a settembre di concerto con la Regione Lazio. L’orario in vigore sarà quello invernale che sarà calibrato sulle necessità degli istituti e sulle linee guida regionali per il contrasto alla diffusione del CoViD-19, in base ai criteri stabiliti a livello nazionale.

Nella stesura delle linee guida, la Regione Lazio all’inizio del mese di agosto, aveva considerato le fasce orarie di ingresso nelle scuole che dovrebbero essere differenziate in due scaglioni, alle 8.30 e alle 9.30 per ottimizzare gli orari degli spostamenti degli studenti tra scuole elementari, medie e istituti superiori.

Previsto anche il potenziamento della Roma-Civitacastellana-Viterbo e servizi sostitutivi su gomma pronti ad essere utilizzati in casi di sovraffollamento.

Per quanto riguarda Cotral, per la società era stata fatta una stima finanziaria per l'intero anno scolastico con un fabbisogno indicativo di 10 milioni di euro per la copertura di circa 5 milioni di km di servizio aggiuntivo.

Roma Servizi per la Mobilità, azienda che si occupa della programmazione del trasporto pubblico locale, sta completando lo studio sulle esigenze di mobilità di scuole e Università, anche attraverso la collaborazione con la Città metropolitana, per pianificare i servizi di Atac e Roma TPL.Inoltre sono previsti nuovi incontri con la Regione Lazio per condividere le previsioni di domanda dei servizi extraurbani e ferroviari regionali in modo da avere una programmazione puntuale e completa.

Le corse scolastiche (deviate, prolungate e limitate) sospese da inizio marzo erano attive sulle seguenti linee: Atac 01, 04, 05B, 06, 015, 058, 064, 065, 070, 33, 44, 73, 74, 86, 200, 201, 311, 313, 338, 341, 344, 435, 450, 501, 508, 708, 709, 731, 765, 786, 870, 904, 911, 916; RomaTpl 027, 028, 051, 057, 078, 088, 343, 404, 444, 808 e 889.

