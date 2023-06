A luglio 10.000 romani potranno spostarsi in città usando un'unica app

Un’unica piattaforma per pianificare gli spostamenti in città, integrando mezzi pubblici e mezzi in sharing. A partire dal primo luglio, 10.000 romani avranno sul loro smartphone l’app del MaaS (Mobility as a Service), la piattaforma digitale integrata che include tutte le informazioni sulla mobilità pubblica e condivisa e che consente appunto di programmare il viaggio e di pagarlo integralmente in via telematica, sfruttando la carta di credito.

Come funziona la nuova piattaforma

I partecipanti alla prima fase della sperimentazione potranno candidarsi attraverso il questionario pubblicato su romamobilita.it. Il campione sarà scelto, con il supporto dell'Università Roma Tre, per garantire un'equilibrata rappresentanza di cittadini, studenti e turisti seguendo le linee guida dettate dal Mit. Alla sperimentazione prenderanno parte tutti e 8 gli operatori del MaaS, e cioè Aci Infomobility, Envision, urbanNext, MooneyGo, Tabnet, UnipolMove, Movevision, Wetaxi. Chi, per esempio, vorrà spostarsi da piazzale Clodio a piazza Venezia potrà pianificare il viaggio dall'app, scegliendo quali mezzi utilizzare, e la piattaforma registrerà anche se l'utente è in possesso di un abbonamento, "scalando" il costo dell'eventuale biglietto dal prezzo finale.

La sperimentazione durerà almeno un anno, e la previsione è quella di mettere la piattaforma a disposizione di tutti i cittadini entro il Giubileo del 2025. L'obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale riducendo il ricorso all’utilizzo dei veicoli privati. Gli utenti potranno sfruttare le app dei vari operatori, integrate in un unico sistema, per consultare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico, noleggiare, prenotare e pagare un veicolo in sharing, avere a disposizione soluzioni di mobilità che prevedono l'utilizzo del trasporto pubblico locale, dei taxi e/o quello di mezzi condivisi come monopattini o automobili. A breve dalla piattaforma Maas sarà anche possibile consultare il posizionamento delle colonnine di ricarica, la disponibilità di parcheggi e gli orari delle ferrovie regionali.

Cashback per chi si sposta in modo virtuoso

Sempre durante la fase sperimentale, che servirà a testare l'efficacia degli applicativi anche in vista di uno sviluppo su scala nazionale, chi utilizzerà due o più mezzi integrati fra loro (per esempio, il bus e il monopattino) beneficerà di incentivi economici cashback che saranno versati sulla carta registrata utilizzata per pagare il viaggio. Più sarà virtuoso il viaggio, insomma, meno costerà per l’utente, che si vedrà caricare sulla carta soldi da investire in nuovi viaggi.

“Mettiamo un tassello importante nella visione della mobilità che stiamo tentando di mettere in campo - ha detto l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè - MaaS è l’amalgama di tutti i servizi che stiamo sviluppando, dall’aumento del trasporto pubblico alla sharing mobility. Nella prima fase di sperimentazione sarà integrato il trasporto pubblico, la sharing mobility e i taxi. Nella seconda fase introdurremo i parcheggi, le colonnine elettriche e la rete ferroviaria italiana”.

Che cos’è il Maas

Il MaaS (Mobility as a Service), come detto, è una piattaforma dedicata ai servizi di trasporto che prevede un abbonamento mensile a forfait e consente, tramite app, l'utilizzo illimitato di un insieme di sistemi di trasporto pubblici e privati: treni, bus, taxi, car, bike sharing e altro.

L'essenza del modello ruota intorno a una concezione di mobilità come spostamento da organizzare in prima persona, gestendo singolarmente ogni passaggio a servizio omnicomprensivo da utilizzare al bisogno e pagando con un abbonamento o in base all'effettivo utilizzo (pay per use). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica una parte degli investimenti (per un totale di 40 milioni di Euro più 16,9 milioni aggiuntivi stanziati dal Fondo Complementare) proprio al progetto “Mobility as a Service for Italy”, di cui il Dipartimento per la trasformazione digitale di Roma Capitale (DTD) è soggetto attuatore, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il progetto “Mobility as a Service for Italy” prevede tre fasi principali, una prima di sperimentazione in città metropolitane tecnologicamente avanzate, definite “pilota”, individuate im Milano, Napoli e Roma; una seconda fase di estensione ad altri tre Comuni capoluogo di città metropolitane, e una terza che include una selezione di sette territori in grado di assicurare la continuità dell’esperienza di viaggio tra città, territori e regioni diverse. Per il MaaS sono stati stanziati 5 milioni di euro, oltre 2,42 milioni dai fondi Maas4Italy, il bando Pnrr che Roma Capitale si è aggiudicata nel 2022, 2 milioni dai fondi europei React-EU e 580mila euro dal Ministero dell’Ambiente.