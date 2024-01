Da Cassino, Frosinone e Orte verso Roma con l'Alta velocità anche nel 2024

Il servizio sperimentale è stato attivato anche per il 2024. Dando seguito alla delibera della Giunta regionale del Lazio, dal 1° gennaio è possibile usufruire di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino–Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano–Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma–Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma–Milano. Un potenziamento quanto mai necessario per le linee regionali, sempre più utilizzati dagli abitanti della regione.

I costi

Il servizio sperimentale è stato finanziato dalla Pisana con uno stanziamento di 5 milioni di euro a favore di Trenitalia. Come per la “Carta Tutto Treno”, agevolazione in discussione proprio in questi giorni per una futura rimodulazione, Regione Lazio e l’azienda di trasporti collaborano per ottenere entrambe dei benefici. Da una parte Trenitalia avrà la possibilità di riempire i posti sui treni dell’alta velocità e, dall’altra, la Regione potrà alleggerire il carico di pendolari sui treni regionali.

«Viene reso stabile per i territori del Lazio un servizio importante, che avvicinerà in termini di trasporto, la Ciociaria e la Tuscia alla Capitale – ha dichiarato l’assessore alla mobilità e ai trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – stiamo continuando ad investire per migliorare l’offerta e implementare i collegamenti tra la nostra regione e il resto d’Italia, sia per favorire lo sviluppo del turismo, sia per incrementare e sostenere il tessuto produttivo del territorio».