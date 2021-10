Trasporti: modifiche alle linee TPL per la riapertura scuole

Dall’11 ottobre, in previsione della ripresa dell’anno scolastico, Atac ha deciso di avviare una razionalizzazione della rete TPL insistendo su 7 linee: sarà modificato il percorso sullo 05 e 014; create ex novo delle corse, la 05P e la corsa scolastica 05DS, mentre saranno soppresse invece del tutto le linee 015-064 e 064DS.

Le modifiche della linea 05

Andata (da via Mar Rosso a a via dell'Idroscalo): Via Mar Rosso, via Mar Arabico, via Mar dei Coralli, Via Giancarlo Passeroni, Via delle Fiamme Gialle, Piazza Alberto Alessio, Via delle Fiamme Gialle, Piazza delle Fiamme Gialle, Via delle Fiamme Gialle, Piazza Tolosetto Farinati Degli Umberti, Via Carlo del Greco, Piazza Enrico Millo, Viale della Vittoria, Viale Paolo Orlando, Piazzale della Stazione del Lido, Viale Cardinale Ginnasi, Viale Vasco de Gama, Viale delle Repubbliche Marinare, Lungomare Paolo Toscanelli, Piazza Scipione Africano, Lungomare Duca degli Abruzzi, Viale del Sommergibile, Via dell'Idroscalo, Dx via della Martinica, via delle Ebridi, via dell'Idroscalo, via Mario Mastrangelo, via Domenico Baffigo, via Carlo Avegno, via dell'Idroscalo.

Ritorno (da via dell'Idroscalo a via Mar Rosso): via dell'Idroscalo, via Carlo Avegno, via Domenico Baffigo, via Mariomastrangelo, via dell'Idroscalo, via della Tortuga, via della Martinica, viale del Sommergibile, lungomare Duca degli Abruzzi, piazza Scipione Africano, lungomare Paolo Toscanelli, viale delle Repubbliche marinare, viale Vasco De Gama, viale Cardinale Ginnasi, viale Paolo Orlando, viale della Stazione del Lido, viale Cardinale Ginnasi, viale Paolo Orlando, viale della Vittoria, Piazza Enrico Millo, via Carlo del Greco, piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, via delle Fiamme Gialle, Piazza delle Fiamme Gialle, via delle Fiamme Gialle, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamme Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via Mar dei Caraibi, via Mar Rosso.

Le modifiche della linea 014

Andata (da Piazza Antifane a Piazzale Stazione del Lido): Piazza Antifane, via Cassagora, via Timocle, viale Alessandro Magno, viale Prassilla, via Carlino, viale Gorgia di Leontini, via di Casal Palocco, via Cristoforo Colombo, Piazzale Cristoforo Colombo, LMR Lutazio Catulo, LMR Duilio, via delle Prore, Piazza dei Canotti, viale Vega, via Mario Bianco, via delle Fiamme Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via Mar dei Sargassi, via Mar Caspio, Piazza Giovanni Battista Bottero, via Giancarlo Passeroni, via delle Fiamme Gialle, Piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, via Carl del Greco, piazza Enrico Millo, viale della Vittoria, viale Paolo Orlando, Piazzale della Stazione del Lido

Ritorno (da Piazzale Stazione del Lido a Piazza Antifane): Piazzale della stazione del lido, via Cardinal Ginnasi, viale Paolo Orlando, viale Capitan Casella, viale della Vittoria, Piazza Enrico Millo, via Carlo del Greco, Piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, via delle Fiamme Gialle, piazza Giovanni Battista Bottero, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via Mar dei Sargassi, via Mar Caspio, Piazza Giovanni Battista Bottero, via Giancarlo Passeroni, via delle Fiamme Gialle, via Mario Bianco, viale Vega, Piazza dei Canotti, via del Bucintoro, LMR Duilio, LMR Lutazio Catulo, Piazzale Cristoforo Colombo, via Cristoforo Colombo, via di Casal Palocco, viale Gorgia di Leontini, viale Prassilla, via di Casal Palocco, viale Alessandro Magno, via Paniasside, via Agatarco, Piazza Antifane

La nuova linea 05P

Ritorno prolungato (da via dell'Idroscalo a via Mar Rosso): via dell'Idroscalo, via Carlo Avegno, via Domenico Baffigo, via Mario Mastrangelo, via dell'Idroscalo, via della Tortuga, via della Martinica, viale del Sommergibile, Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazza Scipione Africano, Lungomare Paolo Toscanelli, viale delle Repubbliche Marinare, viale Vasco De Gama, viale Cardinale Ginnasi, viale Paolo Orlando, viale della Stazione del Lido, viale Cardinale Ginnasi, viale Paolo Orlando, viale della Vittoria, Piazza Enrico Millo, via Carlo del Greco, piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, via delle Fiamme Gialle, piazza delle Fiamme Gialle, via delle Fiamme Gialle, piazza Alberto Alessio, via delle Fiamme Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, prosegue su via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via di Castel Fusano, via del Fosso di Dragoncello, via Luigi Pernier, via Carlo Maviglia, via di Castel Fusano, via dei Pescatori, via Mar dei Coralli, via Mar dei Caraibi, via Mar Rosso.

La nuova linea 05DS

Andata deviata scolastica (da via Mar Rosso a via dell'Idroscalo): via Mar Rosso, inversione di marcia rotatoria altezza via Genoese Zerbi, via Mar Rosso, via Mar Arabico (quindi stesso percorso della corsa ordinaria dell'andata).