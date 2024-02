Saranno mesi di fuoco per i trasporti di Roma e del Lazio: il calendario di cantieri, chiusure e modifiche

Viaggiare con i mezzi a Roma spesso non è agevole, anzi. Tra ritardi, cancellazioni, mezzi che prendono fuoco e scioperi, ogni giorno un pendolare si sveglia nella speranza di raggiungere, possibilmente in orario, il suo luogo di lavoro o di studio. Una situazione che, a partire già dal mese di marzo, diventerà ancora più difficile, se non impossibile. Le linee di trasporto di Roma, comprese quelle che viaggiano da e verso la Capitale, verranno stravolte. Chiuderanno stazioni, cambieranno gli orari e percorsi per rendere possibili decine e decine di interventi di vario livello. Tutto questo andrà a gravare sul trasporto su gomma con conseguenti disagi per tutti gli utenti.

Metro A

La Metro A ha funzionato per lungo tempo ad orario dirotto per il rinnovo dei binari. La linea è tornata ad aprire fino alle 23:30 in occasione delle festività natalizie ma, come era stato annunciato anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il suo destino era quello di tornare a chiudere in anticipo. E così sarà la prossima primavera, con lo stop alle corse fissate alle 21 per permettere la sostituzione dei binari nella tratta spagna – Ottaviano. Due stazioni unite anche al fatto che, entrambe, chiuderanno, sempre la prossima estate, per i lavori di restyling. Spagna chiuderà i battenti per 80 giorni, Ottaviano per 50. Un destino atteso da tutte gli scali della linea A per risolvere, in particolare, i problemi di infiltrazioni.

Metro B

Sulla Metro B, invece, non sono previsti grossi interventi infrastrutturali. La priorità per la linea blu è un’altra: mettere sui binari un maggior numero di treni per abbassare i tempi di attesa che, spesso, superano anche i 15 minuti. Ad oggi sono 16 i treni circolanti. Entro la fine del 2024, grazie al rientro dei mezzi dalla manutenzione, il parco mezzi dovrebbe attestarsi tra i 20 e i 21 treni. Il programma di revisione intermedia, invece, terminerà nell’anno giubilare, a metà 2025. Per allora, la Metro B dovrebbe, condizionale sempre d’obbligo, poter contare su 24-25 treni funzionanti. Entro la fine del 2025, poi dovrebbero arrivare 12 nuovi treni Hitaci.

Metro C

La Metro C è un’opera strategica, non solo in vista del Giubileo 2025. Tanto si è parlato del cantiere di piazza Venezia dove si realizzerà uno scalo che sembrerà di più un museo archeologico. Da piazza Venezia, così, sarà possibile arrivare con la linea C a Colosseo. Secondo gli annunci, entro dicembre 2024, le stazioni di Metronia e Fori Imperiali saranno pronte, con l’avvio del trasporto passeggeri a marzo 2025. Parallelamente a quelli per la stazione Venezia, verranno poi avviati e portati avanti i lavori su tutta la linea C, fino a Farnesina.

Tram

Rimanendo in “casa” Atac, c’è il discusso tema dei tram. Mettendo da parte la questione della TVA il cui avvio dei lavori ancora non è stato fissato, il vero cruccio dei pendolari romani è lo stop alla circolazione dei convogli di superficie da maggio ad ottobre. Roma sta per ricevere 121 nuovi tram elettrici e, per questo servirà adeguare i depositi. Roma rimarrà così 5 mesi senza tram perché dovrà essere completamente rinnovato il deposito di Porta Maggiore. Inoltre, da qui alla chiusura, il tram 8 circolerà a velocità ridotta nel tratto di Ponte Garibaldi, l’unico ancora non interessato dai lavori di rinnovo dei binari. Da sottolineare, intanto, che sono stati aggiudicati da tempo i lavori della tramvia Togliatti, pronta entro la fine del 2026.

Metromare

Passiamo, adesso, ad analizzare la situazione delle linee gestite da Astral e Cotral. La Metromare, ex Roma Lido, sarà interessata da molti lavori. In attesa, intanto, dell’arrivo di nuovi treni per aumentare le percorrenze, dal 5 marzo e per 730 giorni la ferrovia chiuderà in anticipo alle 21. C’è bisogno, infatti, di rinnovare tutta la linea aerea per l’energia. Un intervento necessario per evitare i cali di tensioni che, spesso e volentieri, portano a cancellazioni e ritardi dei convogli. Come per la Roma nord, la Regione Lazio ha promesso il futuro raddoppio dei binari anche se, almeno per il momento, non si hanno altre informazioni a riguardo.

I riflettori sono puntati soprattutto sul rinnovo delle stazioni e sull’aperture di quelle nuove. Buone notizie per le stazioni di Ostia Antica ed Acilia Sud, aperte al pubblico tra settembre ed ottobre 2024. Più lungo il percorso per Tor di Valle mentre si sta per aprire la conferenza dei servizi per le nuove stazioni di Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino.

Roma Nord Viterbo e FL3

La Roma Nord, gestita da Astral e Cotral, e la FL3 Cesano Viterbo, di Rfi, non possono non essere analizzate insieme. La ferrovia che da piazzale Flaminio passa per Montebello ed arriva fino al capoluogo della Tuscia è stata giudicata nel rapporto “Pendolaria 2024” di Legambiente come la peggior d’Italia insieme alla Metromare. Pochi treni e vecchi, stazioni nel degrado e guasti continui rendono la vita dei pendolari che la utilizzano una vera e propria odissea. Chissà cosa accadrà, quindi, quando chiuderà, dall’11 giugno al 10 settembre, anche la FL3 Cesano Viterbo, la linea di treni regionali gestita da Rfi.

Sulla Roma Nord è previsto, come per la Metromare, il raddoppio dei binari. Intanto la linea, dal 5 febbraio, chiude in anticipo. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviario nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana. E mentre si stanno sistemando anche i passaggi a livello pericolosi, i pendolari sperano che tutti questi disagi servano, un domani, ad avere un servizio migliore.

La prossima estate, del resto, rappresenterà uno spartiacque. Sulla FL3, Rfi andrà ad installare dei nuovi meccanismi per aumentare la frequenza dei treni e, contestualmente, ha detto che lavorerà anche per il raddoppio dei binari. Tutto bello se non fosse che dall’11 giugno al 10 settembre non ci saranno i treni. Rfi e Regione hanno promesso di studiare un piano teso a minimizzare i disagi ma i pendolari, almeno per il momento, non sembrano fidarsi. Dopo anni di promesse non mantenute ed un’estate 2023 da panico per quanto riguarda i trasporti è difficile se non impossibile, accogliere determinate rassicurazioni.