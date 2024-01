Trasporti, si ferma di nuovo per lavori il tram 8: tutte le info su chiusure e deviazioni

Riprendono oggi, lunedì 8 gennaio e dureranno per cinque settimane, i lavori di rinnovo della linea del tram 8 e di sostituzione dei binari su parte della linea 3. Cantieri che comporteranno modifiche importanti al trasporto pubblico e alla viabilità.

Tram 8

I lavori di ammodernamento della linea 8 riguarderanno i tratti di binario di Ponte Garibaldi, gli ultimi rimasti da sostituire dopo quelli terminati a fine settembre dello scorso anno. I lavori verranno divisi in quattro fasi, le prime due fra Lungotevere De’ Cenci e Via Arenula, prima da un lato e poi dall’altro, e le altre due fasi nel tratto fra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, anche qui prima da una parte e poi dall’altra. Complessivamente verranno sostituiti circa 145 metri di binari. Nel frattempo, la linea verrà completamente sostituita da bus.

Inoltre per contemporanei lavori serali che verranno eseguiti lungo un tratto della circonvallazione Gianicolense, dal 10 al 15 gennaio i bus sostitutivi saranno deviati su un percorso alternativo che interesserà piazzale Dunant, via di Donna Olimpia, via Fonteiana e via Ozanam.

Linea 3

Lavori anche per la linea 3, nella zona del Parco del Celio. Verranno sostituiti circa 430 metri di binari in tre fasi: la prima fra via Claudia e via San Giovanni in Laterano, la seconda fra via SS. Quattro e via Labicana e la terza fra via Labicana e Palazzo Manfredi.

Con l'inizio degli interventi, dalle 7 di lunedì verrà chiusa al transito l'intera sede tranviaria di piazza del Colosseo tra via Capo d'Africa e via Labicana. le linee 8P (verso Casaletto), 3NAV (verso stazione Trastevere), n3d (verso piazzale Ostiense) e le corse deviate festive delle linee 51, 75, 85 e 87 (tutte dirette verso il Centro) da via Labicana svolteranno per via Celio Vibenna. La linea n3s circolare, da inizio servizio di martedì 9 gennaio, da via Vibenna percorreranno piazza del Colosseo all'esterno della sede tranviaria e poi via Labicana.

La linea C3 modificherà il percorso da inizio servizio di sabato 13 gennaio e in direzione cimitero Flaminio, da via Labicana percorreranno la corsia esterna della sede tranviaria su piazza del Colosseo in direzione di via Vibenna. in direzione stazione Tiburtina, percorrerà la corsia esterna della sede tranviaria di piazza del Colosseo e via Labicana. In primavera, inoltre, è previsto il rinnovo dell'armamento sui tratti di via dei Reti e Piazza Thorvaldsen.

Deposito di Porta Maggiore

In una comunicazione Atac ha ricordato che la prossima estate non circoleranno i tram per i lavori di rinnovo del deposito di Porta Maggiore, una delle due rimesse che dovrà accogliere i nuovi tram in arrivo a Roma. I lavori sono previsti da giugno fino a metà ottobre. se così fosse, vorrebbe dire che Roma si ritroverà a settembre 2024, senza tram anche alla ripresa delle scuole.