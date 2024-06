Tram, metro e treni regionali a singhiozzo. Al via l'estate di fuoco per i trasporti romani

Metropolitane che chiudono in anticipo, tram fermi nei depositi e treni regionali a scartamento ridotto. Arrivare e muoversi a Roma si fa sempre più difficile. Tra lavori, cantieri e interventi di rinnovo tecnologico, i prossimi mesi i pendolari dovranno fare delle vere e proprie corse ad ostacoli per raggiungere la Capitale e muoversi all’interno di essa. Ecco una guida completa su tutte le interruzioni dei trasporti.

Roma senza tram

Dal 1° luglio al 2 dicembre la rete tram di Roma subirà riduzioni, modifiche e blocchi. La linea 8 rimarrà ferma per 4 mesi. Le altre, invece, funzioneranno a singhiozzo a seconda dei periodi. Lo stop ai tram, che sarebbe dovuto scattare a maggio, è stato invece posticipato all’inizio dell’estate. Questo significa che quando riapriranno le scuole occorrerà fare affidamento sugli autobus sostituitivi messi in campo da Atac. Lo stop della rete si è reso necessario per adeguare il deposito di Porta Maggiore ad accogliere i nuovi 121 tram da 33 metri in arrivo nella Capitale.

Metro A dimezzata

Chi utilizza la Metro A dovrà fare attenzione a dove e quando si sposterà. Fino al 5 dicembre, la linea arancione della metro di Roma chiuderà alle ore 21 dalla domenica al giovedì per terminare l’opera di sostituzione dei binari nella tratta da Ottaviano a Battistini, a conclusione degli interventi avviati a luglio 2022. I disagi, però, non finiscono qui. Dopo la fine dei lavori nella stazione di Vittorio Emanuele, che riaprirà il 1° luglio, la stazione della metro A Spagna rimarrà chiusa dal 15 luglio al 3 ottobre per i lavori di restyling della stazione. Ottaviano, per gli stessi motivi, chiuderà dal 22 luglio al 9 settembre.

Stop ai treni regionali

Viaggiare con i treni regionali sarà un’odissea. Lo hanno già sperimentato gli utenti della FL2 Roma – Tivoli costretti a muoversi senza la linea gestita da Trenitalia dal 10 al 28 giugno. Si fermerà, dal 23 luglio e fino al 31 agosto, la Castelli Line, la FL4 che viaggia da Termini , passa per Ciampino ed arriva fino a Frascati, Albano e Velletri. Un problema, questo, non solo per i pendolari. Anche i turisti che da Roma volevano raggiungere i Castelli romani dovranno arrangiarsi in un altro modo. Stessa storia per chi, magari, voleva andare a Viterbo. Dal 10 luglio all’8 settembre stop anche ai treni della FL3 Cesano – Viterbo, con tantissimi cittadini e paesini della Tuscia tagliati fuori dalla mobilità su ferro.

Corse dimezzate su Metromare e Roma Nord

È già in vigore l’orario estivo della ferrovia Roma Nord che fa spola da piazzale Flaminio e Viterbo. C’è stata, rispetto all’orario normale, una riduzione di circa 50 corse urbane giornaliere e 4 extraurbane per i giorni feriali. A questo, occorre ricordare che almeno per un altro anno le corse termineranno in anticipo la sera per permettere la realizzazione di alcuni interventi sulle infrastrutture ormai non più rinviabili.

Stessa storia per la Metromare, l’ex Roma lido. Per i prossimi due anni, infatti, per lavori di rinnovo sulla linea elettrica, i treni smettono di circolare a partire dalle 21.