Più bus privati e per il trasporto scolastico: così Atac si potenzia per la riapertura delle scuole

Da lunedì 6 settembre Atac dispone 1500 corse in più con l'apertura delle scuole, coinvolgendo gli operatori privati di 24 linee in subaffidamento. Nel corso della settimana sarà completato anche l'affidamento dei 35 collegamenti per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico.

Aumento bus privati e per il trasporto scolastico

A partire dal 13 settembre, l'offerta sui trasporti comprenderà 100 bus privati in più per il servizio di TPL e altri 35 bus per il servizio scolastico per un totale di circa 1.500 corse in più rispetto agli standard Atac. I servizi aggiuntivi saranno operativi fino a giugno 2022 e rientrano nell'arco di due affidamenti: uno per 24 linee, dal valore di 18 milioni di euro, e l'altro per 35 collegamenti scolastici da circa 2.8 milioni.

I subaffidamenti interverranno su aspetti salienti soprattutto in pandemia, in merito a sovraffollamento dei mezzi, nonché su servizi di supporto alla rete tranviaria. In particolare, saranno attivati servizi aggiuntivi su 41 linee.

Linee metro A e B

Torna l'orario invernale sulle principali linee metropolitane in concomitanza della riapertua scuole. Per garantire da subito la piena capacità produttiva delle linee, dal 30 agosto sulla metro B è stato già attivato l'orario invernale, subentrato anche sulla metro A da lunedì 6 settembre.

Roma-Viterbo

Regime invernale anche per la linea ferroviaria Roma-Viterbo, dotata del servizio integrativo con ulteriori 18 corse tra Montebello, capolinea del servizio urbano e Catalano. In virtù della riapertura delle scuole, favorite le coincidenze con gli istituti superiori di Viterbo, Vignanello e l'istituto tecnico di Bagnoregio. Inserita anche una corsa mattutina che permette di raggiungere Civita Castellana entro le ore 8.00. E' attivo anche il tavolo di coordinamento della Prefettura di Viterbo che consentirà di monitorare la situazione degli istituti scolastici.

Ferrovia Termini-Centocelle

Introdotto l'orario invernale anche per la Ferrovia Termini-Centocelle.

Roma-Lido e X Municipio

Aumentata l'offerta nella zona di Ostia, con la modifica della linea 070 che transiterà all'interno del quartiere di Malafede e si sovrapporrà alla ferrovia Roma-Lido nella tratta Vitinia-Eur, per ridurre i disagi dovuti alla riduzione dei treni circolanti per revisione.

Sulla Roma-Lido, per ovviare alla carenza di treni, si è deciso di concentrare tutte le risorse disponibili nella tratta più frequentata, quella fra Piramide e Lido Centro. Dal 13 settembre sarà attivato un orario invernale diverso su questa porzione di linea. Al tempo stesso, a partire dal 13 settembre con cadenza dal lunedì al sabato, sarà sospesa la tratta Lido Centro-Colombo, con l'aggiunta di bus sostitutivi. La domenica e i giorni festivi, invece, il servizio ferroviario sarà garantito sull'intera linea.