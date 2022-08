Smarrisce borsa sul tram, autista Atac la riconsegna alla proprietaria

Ha lasciato la borsa con soldi e documenti a bordo del tram sul quale aveva viaggiato. A farle tornare il sorriso l'autista Atac che conduceva il mezzo pubblico della linea 19 che ha poi permesso alla donna di tornare in possesso di quanto dimenticato a bordo del treno. Lo rende noto Atac.

Il fatti nel pomeriggio di mercoledì 3 agosto, quando il tranviere Fabio S. era alla guida della linea 19. Giunto al capolinea di piazza Risorgimento, a Prati, il lavoratore Atac si è accorto di una borsa da donna lasciata incustodita sul sedile con dentro vari oggetti personali: cellulare, portafoglio con carte di credito e 650 euro in contanti.

"Come da disposizioni, il nostro autista allerta la sala operativa Atac e le forze dell’ordine perché rintraccino la proprietaria, così da procedere con la riconsegna d’urgenza - scrive Atac sulle proprie pagine social - .La signora, una badante di origine peruviana, in poco tempo è quindi rientrata in possesso della sua preziosa borsa e ha ringraziato commossa il nostro autista. Ancora una volta ringraziamo i nostri colleghi sul territorio, che rappresentano un punto di riferimento importante per passeggeri e cittadini".