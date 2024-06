Dal Verano alla stazione Tiburtina con il tram, approvato il progetto definitivo

Sono stati approvati il progetto definitivo ed il quadro economico della nuova tranvia tra piazzale del Verano e piazzale della stazione Tiburtina. Parliamo di un percorso di 1,34 chilometri che si svilupperà lungo la via Tiburtina, integrandosi alla rete metro ferroviaria attualmente esistente. Così, dopo il via libera della Regione Lazio, è arrivata anche l’ordinanza della commissaria straordinaria per il completamento della metro C e delle quattro nuove linee tranviarie della Capitale, Maria Lucia Conti, con la quale è stato approvato il progetto.

Una notizia importante visto che la gara indetta a dicembre 2022 era andata deserta costringendo, così, Roma servizi per la mobilità a procedere con una manifestazione d'interesse. L'obiettivo era quello di avere la linea attiva a dicembre 2024, massimo gennaio 2025.

La linea Verano – Tiburtina

L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a poco più di 23,5 milioni di euro, prevede la costruzione dei binari, dell’alimentazione elettrica, la risistemazione dell’asse e l’ottimizzazione della rete del trasporto pubblico locale. Gli impianti tranviari sono localizzati nella zona centrale di via Tiburtina, già corsia preferenziale per il tpl, con capolinea in piazzale della Stazione Tiburtina, nell’area antistante l’ingresso alla stazione. L’obiettivo principale è quello di far arrivare i tram direttamente presso l’importante scalo romano dove è possibile utilizzare la metro B o i treni regionali gestiti da Trenitalia.

Il nuovo percorso

Il nuovo percorso tranviario si dirama dal nodo di piazzale del Verano, all’intersezione con viale Regina Elena, e si sviluppa lungo la direttrice di via Tiburtina, utilizzando in gran parte la corsia preferenziale esistente, fino ad attestarsi con il capolinea nel piazzale Ovest della Stazione Tiburtina, del quale è già in programma la riqualificazione. Sono previste tre fermate intermedie: Tiburtina Laurenziano, Tiburtina V. Massimo, Tiburtina Crociate.

Il progetto, nel suo complesso è caratterizzato da tre tratti distinti. Il primo è quello compreso tra piazzale del Verano e fino all’altezza di piazzale delle Crociate. In questo caso, i binari tranviari saranno realizzati all’interno della sede centrale riservata e delimitata da isole spartitraffico dotate di alberi ad alto fusto esistenti. Nel secondo tratto, quello compreso tra piazzale delle Crociate e la fine dei sottovia, la sede da doppio binario diventa a singolo binario, uno per ciascuna direzione.

Il terzo tratto, quello fino al piazzale della stazione Tiburtina presenta, infine, una situazione particolare. Lungo il percorso ci sono ancora le strutture della tangenziale stradale sopraelevata e che a breve saranno oggetto di demolizione per via della nuova viabilità. In questa area i binari verranno disposti di nuovo in parallelo, con il relativo attestamento del capolinea in adiacenza alla struttura di una rampa di discesa.

Offerta di trasporto

Secondo il progetto, è stata ipotizzata una frequenza del passaggio dei tram nelle ore di punta di 5 minuti. I mezzi viaggeranno ad una velocità commerciale di 14 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. I convogli effettueranno una sosta di 3 minuti al capolinea tra una corsa e l’altra. Il percorso è pianeggiante per l’80% della lunghezza, con brevi tratti con pendenza del 3%. Dal Verano al capolinea si stima un tempo di percorrenza di circa 6 minuti, con un tempo giro di circa 15 minuti (contando anche la pausa tra una corsa e l’altra).

Nelle condizioni di massimo impegno della linea, e considerando anche i tempi di sosta al capolinea, il numero di vetture tranviarie presenti in linea, su entrambe le direzioni, sarà di quattro tram. Questi mezzi permetteranno il trasporto ci circa 2.700 passeggeri all’ora per ogni direzione.

“Dopo l’intesa con la Regione Lazio per l’approvazione del progetto definitivo della tranvia Verano-Tiburtina – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - e l’ordinanza della commissaria di Governo, ora siamo pronti per l’indizione della gara per la realizzazione di un’opera che consentirà un rapido collegamento di superficie con la Stazione Tiburtina e con la Metro B e la cucitura tra le direttrici, da un lato, di viale Regina Margherita e, dall’altro, con Prenestina–Porta Maggiore e Aventino-San Giovanni-Porta Maggiore”.

Si tratta di un passo importante per il completamento della cura del ferro, cavallo di battaglia del sindaco Gualtieri e dell’assessore Patanè . Dopo aver rinunciato all’inaugurazione, per il Giubileo, della Termini Vaticano Aurelio, l’opera forse più ambiziosa per quanto riguarda la rete tranviaria, e con la Termini-Giardinetti-Tor Vergata che non ha ancora un progetto definitivo, la notizia dell’imminente gara per la realizzazione della Verano – Tiburtina segue quella dell’aggiudicazione, ad inizio 2024, della gara per la tranvia Togliatti i cui lavori, però, termineranno solo nel 2026 .