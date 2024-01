Tramvia Togliatti, aggiudicata la gara. Lavori finiti nel 2026

La palla ora passa all’Anac ma intanto un passo importante è stato fatto. Invitalia ha affidato la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della tramvia Togliatti. Un investimento da 93 milioni di euro per costruire la linea che partirà da Ponte Mammolo (linea B) fino ad arrivare a Subaugusta (linea A). Un tracciato di 8 km, per un totale di 19 fermate, che passerà per il nodo di Centocelle (linea C), toccando anche la fermata Togliatti della linea ferroviaria FL2.

L’aggiudicazione della gara

La gara per l’affidamento dei lavori è stata gestita da Invitalia. Sono state presentate tre offerte e a spuntarla è stato il raggruppamento temporaneo di impresa composta da Pangea Consorzio Stabile Scarl (mandataria), Sielte Trasporti S.r.l., Se.ge.co. s.r.l., Dsba s.r.l. (mandanti), Codisab S.r.l., Ciemmegi Appalti S.r.l. (consorziate esecutrici), Artelia Italia S.p.A., Artelia Sas, Erregi S.r.l., Nicola Canepa (progettisti indicati), con un'offerta al ribasso del 15,3 % per un prezzo finale di 79 milioni di euro. Inoltre, l’operatore ha dichiarato che intende fare ricorso al subappalto. Come detto e come accaduto già per la TVA Termini Vaticano Aurelio, ora bisognerà attendere la verifica dell’Anac per poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori.

La tranvia Togliatti

La tramvia Togliatti è uno dei progetti più importanti per la “cura del ferro” dell’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, e del sindaco, Roberto Gualtieri. L’infrastruttura si è legata a doppio filo con la TVA per via dei finanziamenti. La linea che correrà lungo la Palmiro Togliatti, infatti, sarà completamente finanziata da soldi del Pnrr mentre la “cugina” del centro con fondi ministeriali. Questo significa che per la tranvia in questione bisognerà rispettare le tempistiche fissate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, cosa che sarebbe stato impossibile fare con la Tva. Non a caso, la gara comprendeva sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori, una scelta pensata appositamente per accorciare tutte le tempistiche.

Le tempistiche

A settembre 2023 era arrivato l’ok al progetto di fattibilità. Poi, ad ottobre, era stato pubblicato il bando di gara. La società vincitrice avrà a disposizione 45 giorni per la redazione del progetto esecutivo. Poi, si procederà alla realizzazione dell’opera per un massimo di 720 giorni naturali e consecutivi di lavori, comprensivi dei due mesi previsti per il pre-esercizio della linea tramviaria. I lavori, la cui direzione sarà affidata al dipartimento trasporti di Roma, dovrebbero partire a ottobre 2024 quindi, salvo contrattempi, la tramvia Togliatti dovrebbe essere pronta entro la fine del 2026.

“La linea – ha dichiarato l’assessore Patanè - è tanto più importante perché è il primo tracciato tangenziale e rappresenta il primo stralcio di una tratta ben più lunga che sarà implementata dal tram che da Subaugusta arriarriverà fino all’Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8”.