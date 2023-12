Tramvia Termini Vaticano Aurelio a rischio, Patanè blinda il progetto

Uno spostamento di fondi squisitamente tecnico e avvenuto in accordo con la commissaria straordinaria. Sono ore di fuoco per la TVA, la Tramvia Termini – Vaticano – Aurelio. Prima la notizia rilanciata da Il Messaggero secondo la quale la commissaria straordinaria delegata alle tramvie Maria Lucia Conti avrebbe scritto una lettera al ministero delle Infrastrutture per spostare i fondi della TVA sulla tramvia Togliatti. I lavori, infatti, sarebbero in forte ritardo e ci sarebbe quindi il rischio di perdere i 120 milioni di euro di finanziamenti europei. Non solo. Questo significherebbe anche dover rinunciare ad una delle opere più importanti previste per l’apertura della Porta Santa. Patanè, in un’intervista al portale web Radio Colonna, ha smentito queste voci.

Solo una questione tecnica

L’assessore alla mobilità del Comune di Roma, che ha fatto della cura del ferro il suo cavallo di battaglia, ha spiegato che lo spostamento dei fondi destinati alla TVA richiesto al Mit “è una mera questione tecnica alla quale qualcuno vuole dare un significato che non ha”. L’idea alla base di questo spostamento, pensata “insieme alla commissaria Conti è quella – ha spiegato Patanè – di ordinare i finanziamenti”. La TVA era infatti finanziata metà col Pnrr e metà col Trasporto rapido di massa, così come la tramvia Togliatti. Con lo spostamento dei fondi, che non pregiudica i lavori, sono state rese “le opere tramviarie omogenee sia da un punto di vista dei finanziamenti che delle relative normative di riferimento”.

Una situazione ribadita anche dal sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione del piano Natale dei trasporti. "I lavori della TVA saranno oggetto di interruzioni durante il Giubileo. Questo avrebbe comportato dei problemi con l'utilizzo dei fondi del Pnrr. Con questo spostamento, che è per ora una proposta, andremo ad omogeneizzare la situazione: per la Togliatti solo fondi Pnrr e per la TVA solo fondi del ministero".

La gara

La polemica è esplosa poche ore dopo l'aggiudicazione della gara per la realizzazione della TVA all’ATI De Santis Costruzioni-Systra Sotecni. Il costo complessivo, compresa la progettazione definitiva, ammonta a 293 milioni di euro.

Polemica politica

Tra i primi ad entrare a gamba tesa per commentare questa notizia è stato il capogruppo del Partito democratico in Regione lazio, Mario Ciarla. Il dem ha detto che vista l’impossibilità, secondo lui, di completare i lavori nei tempi, sarebbe meglio spostare il progetto in periferia.

All’attacco anche il centrodestra. “Giorni duri per l’amministrazione Gualtieri – scrive, in una nota, la consigliera capitolina di Fdi Francesca Barbato - dopo il fallimento della candidatura per l’Expo 2030 e il dossier del Sole 24 ore che certifica il peggioramento della qualità della vita a Roma, è in arrivo adesso lo stop al progetto della TVA Termini-Vaticano-Aurelio bocciato dal commissario straordinario del Governo per le nuove tranvie romane. Progetto, ricordiamolo, fortemente voluto dall’amministrazione capitolina. Forse è arrivato il momento che Gualtieri prenda atto dei fallimenti della sua giunta”.

"Durante una commissione trasparenza da me convocata a settembre sulla tranvia TVA, per voce dell'assessore Patanè, il PD si mostrava compatto – tuona il meloniano Federico Rocca - l'opera si farà e lo stesso commissario dell'opera sembrava convinto. Ora fermi tutti, siamo su scherzi a parte. Il Pd stesso, infatti, chiede di spostare fondi su un'altra opera perché non c'è certezza sui tempi di realizzazione, e troppe incognite sui pareri”.

Il percorso e la frequenza della TVA

Il percorso della tramvia sarà lungo 8.319 metri e diviso in due tratte: da Termini a piazza Giureconsulti e da ponte Vittorio Emanuele II a piazza Risorgimento. Le 22 vetture previste in dotazione consentiranno di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti.