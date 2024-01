Centocelle senza tram. Da lunedì 5, 14 e 19 sostituiti dai bus

Non solo la linea 8 e la 3, si fermano anche i tram delle linee 5, 14 e 19. A partire da lunedì 15 gennaio fino al 26 dello stesso mese si svolgeranno i lavori di rifacimento stradale della corsia tram di via Prenestina, tra largo Telese e di via Giacomo Brasadola e in via Giacomo Bresadola. Questa significherà l’interruzione parziale del servizio su ferro, sostituito da bus e navette.

Linee 5 e 14

Tra Termini e Largo Preneste sarà attivo un solo servizio tram, denominato per l’occasione “514”. Invece, tra largo Preneste e piazza dei Gerani e tra largo Preneste e viale Palmiro Togliatti, i convogli saranno sostituiti dalle linee bus 519 e 14N che, a largo Preneste, faranno capolinea a centro piazza. La linea bus 14N che sostituisce il tram 14 tra largo Preneste a viale Palmiro Togliatti fermerà a largo Preneste, via Prenestina e viale Palmiro Togliatti.

Linea 19

La linea 19 rimarrà attiva tra largo Preneste e Valle Giulia. I bus della linea 519 andranno a sostituire i tram tra largo Preneste e piazza dei Gerani. Tra Valle Giulia e piazza Risorgimento la linea è già sostituita da bus per lavori alla galleria dei servizi di via Brofferio.

La linea 519 fermerà a centro piazza di largo Preneste, sulle corsie laterali in corrispondenza delle fermate linee bus a via Prenestina e all’altezza delle fermate tram nella tratta via Giacomo Bresadola-piazza dei Gerani.

Fermo il tram 8

È un periodo di forte rinnovamento per i tram di Roma. Dopo l’aggiudicazione della tramvia Togliatti e il via libera alla Tva Termini Vaticano Aurelio, si sta procedendo in questi giorni a completare dei lavori già avviati in passato. È il caso del rinnovo dei binari del tram 8, che rimarrà quindi fermo almeno fino a metà febbraio. Ricordiamo, inoltre, che questa estate i tram non circoleranno per i lavori al deposito di Porta Maggiore che dovrà accogliere i nuovi mezzi attualmente in produzione.