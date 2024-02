Roma e i tram: il 2 si ferma, il 3 e il 19 dimezzati e l'otto che torna volante

Ancora un ritorno, l’ennesimo. Il tram 8 tornerà in servizio da domani, sabato 24 febbraio. La fase di collaudo iniziata lunedì 19 febbraio è andata a buon fine e la linea, dopo i lavori di sostituzione dei binari tra Lungotevere De’ Cenci e via Arenula e tra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, può tornare in funzione. Non ci sono, però, solo buone notizie. Fino alla seconda metà di aprile la linea 2 non circolerà mentre sarà ridotto il servizio sulle linee 3 e 19.

Autorizzazione

Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riattivazione della linea 8 dopo lo svolgimento di lavori di sostituzione dei binari. Il tram circolerà regolarmente con la sola eccezione del tratto di ponte Garibaldi. Qui, infatti, i binari verranno sostituiti a partire da maggio, quando i tram smetteranno di circolare. Per ora, i convogli che transiteranno sul ponte dovranno andare a 6 km/h.

Chiusure e variazioni su altre linee

Gli interventi indispensabili sulla rete tram proseguiranno, da lunedì 26 febbraio, con il rinnovo della sede tranviaria in via dei Reti, a San Lorenzo. La linea 2 sarà completamente sostituita da bus mentre subiranno variazioni le linee 3 e 19.

Linea 2

La linea 2, come detto, viene sostituita integralmente da bus. Via dei Reti, infatti, è sul percorso che i tram compiono per recarsi dal deposito alla linea e viceversa: per questo è indispensabile sostituire i tram con i mezzi su gomma.

Ecco le fermate del servizio sostitutivo in direzione piazza Mancini:

-piazzale Flaminio: sulla piazza all'altezza del capolinea tram in comune alla fermata della linea bus 490

-piazza della Marina: fermata tram

-Flaminia/Belle Arti: fermata tram

-le fermate di viale Tiziano sono sulla corsia laterale della strada in comune con le fermate della linea notturna n201

-la fermata di viale Pinturicchio è in lungotevere Thaon di Revel

Direzione piazzale Flaminio:

-piazza Mancini: capolinea bus

-via Masaccio: la fermata è in via Flaminia altezza piazza dei Carracci, in comune con la fermata della linea notturna n201

-via Flaminia da via Masaccio a piazzale delle Belle Arti: le fermate sono sulla corsia laterale della strada in comune con le fermate della linea n201

-piazza della Marina: fermata tram

Linea 3

Con il termine dei lavori di rinnovo dei binari di viale Parco del Celio e di via Labicana, Atac riattiva il servizio nella tratta stazione Trastevere-Porta Maggiore. Il cantiere dei binari si sposta, quindi a San Lorenzo, in via dei Reti, e, per questo è indispensabile sostituire i tram con bus nella tratta Porta Maggiore-Valle Giulia. Nel dettaglio:

-tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore sarà disattivato il servizio bus con le relative fermate, in alcuni casi collocate a lato delle strade. Si riprenderà, quindi, a utilizzare le fermate tram;

-tra Porta Maggiore e Valle Giulia verrà attivato un servizio bus. I mezzi effettuano le stesse fermate del tram con queste eccezioni: a Porta maggiore il capolinea è al centro della piazza e in viale dello Scalo di San Lorenzo, le fermate sono al lato della strada in comune con le fermate delle linee notturne N3D e N3S. La denominazione del bus sostitutivo è 19NAV.

Linea 19

