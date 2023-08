Lavori alla rete tram al Parco del Celio: come cambia la viabilità

Si apre un nuovo cantiere a Roma nell'ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della rete tranviaria cittadina. Lunedì 28 agosto, in mattinata, sono partiti i lavori di manutenzione dei binari in zona Parco del Celio, con conseguenti modifiche al traffico e alla circolazione.

Per consentire l'avanzamento dei lavori è stato chiuso al traffico viale del Parco del Celio, nel tratto compreso tra via Claudia e piazza di Porta Capena, ed è stato modificato il percorso delle linee 3NAV e 8PBUS. Dalle 7 di lunedì, dunque, la linea 3NAV in arrivo da piazzale Flavio Biondo, una volta giunta a Porta Capena proseguirà per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via Labicana. Anche la linea 8Bus in direzione di Porta Maggiore, da piazza di Porta Capena, proseguirà per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via Labicana. Disattivate temporaneamente le fermate 72149 e 70940.

Lavori stradali in via Francesco Landi

Spostandosi in zona Montespaccato, sempre la mattina di lunedì 28 agosto sono inoltre partiti i lavori alla rete gas in via Francesco Landi, con ulteriori modifiche al trasporto pubblico, nello specifico al linea bus 983: in arrivo dalla circonvallazione Cornelia, giunta in via Cornelia all'altezza di via di Vallelunga proseguirà per via Mazzoni, via Suor Maria Agostina, via Cornelia. Per consentire il transito dei bus, sarà istituito il divieto di sosta su via di Vallelunga e via Mazzoni.

Istituito anche il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri, temporaneamente sospese le fermate 76047-76049-76050-77792-77793-77794-77795-77796-77797-77798.