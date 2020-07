Tram e metro, agosto di lavori sulla rete: ecco le linee sospese e i nuovi orari

Agosto di lavori per le infrastrutture del trasporto pubblico su ferro della Capitale. Per fare spazio ai cantieri che riguarderanno la rete tram e la metropolitana i servizi saranno riprogrammati e sostituiti da bus. I lavori si svolgeranno nel mese di agosto allo scopo di ridurre al minimo i disagi e, attraverso il rinnovo delle infrastrutture, hanno l'obiettivo di garantire l'affidabilità del sistema. Ecco di seguito le principali modifiche alla rete trasportistica.

Metro B

Dall'8 agosto al 23 agosto, per lavori di rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Eur Fermi, la linea B sarà interrotta tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina. I bus saranno sostituiti dalla linea bus MB4. Il servizio tra le stazioni di Eur Magliana e Rebibbia/Ionio resterà regolare.

Metro C

Proseguono i lavori iniziati il 13 luglio invece sulla linea C finalizzati al prolungamento tra Colosseo e San Giovanni. Fino al 7 dicembre le ultime corse dei treni della metro C saranno alle ore 20.30 da Pantano e alle ore 21 da San Giovanni. Attive le linee bus sostitutive MC e MC3.

Tram

Fino a venerdì 7 agosto la linea tram 2 sarà interrotta e sostituita dai bus per fare posto alle potature degli alberi su viale Tiziano. Da lunedì 31 luglio a martedì 4 agosto, la linea 3 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell'infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore.

Da lunedì 31 luglio a venerdì 14 agosto la linea tram 5 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell'infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore e di rifacimento stradale della corsia tram in via Prenestina.

Da lunedì 31 luglio a martedì 3 agosto, la linea tram 8 sarà interrotta e sostituita da bus per lavori di rinnovo dell'infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore. La linea 8 viene sospesa perchè i tram non potranno percorrere l'itinerario tra il deposito e la linea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla linea tram 19 proseguono i lavori di rifacimento stradale della corsia riservata al trasporto pubblico e i tram terminano la corsa a Valle Giulia e vengono sostituiti da bus tra Valle Giulia e Risorgimento. Dal 31 luglio al 14 agosto, la linea 19 sarà integralmente interrotta per lavori di rinnovo dell'infrastruttura tramviaria a Porta Maggiore e di rifacimento stradale della corsia tram in via Prenestina.