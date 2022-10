Tram, due settimane di lavori: come cambia il servizio delle linee 2, 3 e 19

Due settimane di lavori, dal 3 al 16 ottobre. Via Aldrovandi la strada interessante. Un punto nevralgico in cui passano tre linee di tram: 2, 3 e 19. Per questo per due settimane i percorsi saranno interessate a modifiche. Vediamo nel dettaglio quanto comunicato da Atac

Linea 2

La linea sarà sostituita da bus sull'intero percorso.

Proveniente da piazza Mancini: da via Longhi, lungotevere Thaon di Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico, piazzale Flaminio, viale Washington, via La Guardia, piazzale delle Canestre (inversione di marcia), viale Washington, piazzale Flaminio, via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flam,nia, via Chiaradia, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon di Revel, via Longhi e piazza Mancini.

Linea 3

Anche la linea 3 sarà sostituita da bus sull'intero percorso.

Proveniente da piazza Thorwaldsen: viale delle Belle Arti, via Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, viale Parioli, piazza Ungheria, normale itinerario in corsia tram fino a viale dello Scalo di San Lorenzo, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana, normale itinerario fino a piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e viale Aventino

Proveniente da stazione Trastevere: normale itinerario fino a piazzale Labicano, viale dello Scalo di San Lorenzo, normale itinerario tramviario fino a viale Rossini (altezza via Bertoloni), poi transita in corsia laterale fino a capolinea

Linea 19

La linea sarà limitata in piazza di Porta Maggiore e sostituita da bus su tratta da Porta Maggiore a piazza Risorgimento.

Proveniente da Risorgimento: normale itinerario fino a viale delle Belle Arti, via Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, viale Parioli, piazza Ungheria, normale itinerario in corsia tram fino a viale dello Scalo di San Lorenzo, piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano

Proveniente da Porta Maggiore: da piazzale Labicano, viale dello Scalo di San Lorenzo, normale itinerario tramviario fino a viale Rossini (altezza via Bertoloni), poi transita in corsia laterale fino a viale delle Belle Arti, viale Tiziano, via Fratelli Archibugi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, normale itinerario tram fino a piazza Risorgimento