Problemi di alimentazione: il tram 8 si ferma nel giorno in cui riparte dopo oltre un anno di lavori

Non ha fatto neanche in tempo a ripartire dopo oltre un anno di stop, che il tram 8 si ritrova di nuovo parzialmente fermo. Domenica primo ottobre, come annunciato dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, il tram è tornato ufficialmente in servizio, ma dopo qualche ora si è fermato a causa di problemi di alimentazione e i passeggeri sono stati fatti scendere.

L’intoppo si è verificato all’altezza di piazzale Biondo, e Atac è stata costretta ad attivare un servizio sostitutivo di bus che da lì - e cioè all’altezza della stazione di Trastevere - arriva al Casaletto. Il tram funziona regolarmente, quindi, solo da piazzale Biondo a piazza Venezia. Da chiarire le cause, anche se i tecnici Atac, che stanno lavorando dalla nottata per riattivare la linea sull’intera tratta, non escludono che possa essere dovuto all’allagamento che si è verificato sulla Gianicolense una decina di giorni fa.

Tram 8, l'annuncio della ripartenza

L’annuncio del rientro in servizio del tram 8 era arrivato dall’assessore Patanè il 30 settembre: “Domani, domenica 1 ottobre, tornerà in servizio il tram 8 Casaletto-Venezia, oggetto di un enorme lavoro di sostituzione, necessario e indifferibile visto che non era mai stato fatto dal momento della sua attivazione nel 1998 - aveva scritto - L’enorme lavoro, operazioni strutturali e non effimere, e il sacrificio di questi mesi consentirà alle prossime amministrazioni per i prossimi lustri di non dovere reintervenire e di avere un'infrastruttura efficiente. Nel corso dell'intervento sulla linea tranviaria sono stati integralmente sostituiti circa nove chilometri di binari, compresi ovviamente massicciate e traverse, che hanno consentito un rinnovo pressoché totale dell'infrastruttura. È stato rinnovato l'asfalto lungo la linea, compresa la posa dei sanpietrini dove richiesta, come in via Induno”.

“Rimangono da completare un breve tratto della circonvallazione Gianicolense, nella parte in cui sale verso via Flavio Biondo, e i binari di Ponte Garibaldi, per il quale si stanno definendo le soluzioni meno impattanti sul versante della viabilità in quanto non sussistevano le condizioni per la chiusura di Ponte Garibaldi in contemporanea con Via Induno - aveva concluso Patanè - Le attività verranno pianificate e svolte nei prossimi mesi”.

L'odissea del tram 8

Il tram 8 si era fermato il 4 luglio del 2022, e avrebbe dovuto tornare in servizio dopo 9 mesi di lavori. Alcune problematiche hanno però rallentato il cronoprogramma, dalle difficoltà riscontrate nel fare arrivare i materiali necessari per la sostituzione di rotaie, traverse, deviatori e scambi agli imprevisti legati a un cantiere di queste dimensioni, come per esempio le giornate di maltempo, sino ad alcune modifiche in corsa al progetto legate allo stato delle strade.

I binari del tram 8, infatti, non scorrono soltanto sull’asfalto, ma anche sui sampietrini, pavimentazione storica che necessita di particolari accortezze e soprattutto autorizzazioni per la rimozione. Ecco allora che gli operai della ditta incaricata di sostituire l’armamento hanno dovuto bloccare gli scavi e chiedere le necessarie autorizzazioni, con contestuale modifica del progetto.

Con i primi di marzo del 2023 erano stati dunque superati i nove mesi annunciati a luglio 2022, e con la fine della prima decade di settembre sembra superata anche la “proroga” prevista per la primavera e per i mesi estivi. Gli sforzi degli operai si sono concentrati quindi sul provare a rimettere in servizio la linea, strategica, in tempo per l’inizio delle scuole, ma sono riusciti a farlo soltanto per il primo ottobre. Adesso, l’ennesima tegola.