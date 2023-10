"Troppo lento e affollato". Il ritorno del tram 8 bocciato dai romani

L’odissea del tram 8 non ha fine, e lo sconcerto dei romani si trasforma in esasperata rassegnazione. La linea che collega piazza Venezia al Casaletto è ripartita ufficialmente il primo ottobre, dopo oltre un anno di stop per sostituzione integrale dei binari e dell’armamento, per fermarsi subito dopo a causa di problemi di alimentazione.

Il 4 ottobre Atac ha annunciato la ripresa del servizio - interrotto, va detto, soltanto a salire tra piazzale Biondo e il Casaletto - ma anche se i tram sono tornati a circolare, la velocità resta molto bassa, così come la frequenza. E c’è chi ha notato che in alcuni tratti l’asfalto intorno ai binari, sulla carta appena rifatti, presentano crepe, chiedendosi “ma non dovrebbe essere tutto nuovo?”.

Ironia ed esasperazione sui social

Le “cronache dell’8” arrivano direttamente dalla piazza più frequentata dai romani: quella virtuale, Facebook nello specifico, dove in molti, nei giorni scorsi, hanno lamentato la lentezza con cui i tram procedono. “Fate qualcosa per l’8 - è uno dei commenti sui gruppi di quartiere - sono salita a piazza Venezia quasi un’ora fa, non ce la faccio più, non cammina”. E ancora: "Sul tram 8 c'è una percezione del tempo diversa, sembra un calesse".

“È stato ripristinato con annunci trionfalistici, dopo un anno di lavoro. Uno pensa: sarà tutto più efficiente, passerà ogni 3 minuti, andrà veloce e sarà meno affollato di prima, per usare un eufemismo. Macché - scrive invece Laura - passa ogni quarto d’ora se va bene, va lentissimo, esattamente se non più di prima, arriva stracolmo e l’aria condizionata continua a non funzionare. Uscendo dall’ufficio ne sono passati ben 4 o 5 in direzione piazza Venezia e dopo un quarto d’ora si è intravisto all’orizzonte un tram direzione Casaletto, alla faccia di ogni logica algoritmica. Ma che li hanno fatti a fare i lavori?”. In aggiunta la foto dei binari contornati da crepe, scattata all’altezza dell’ospedale San Camillo.

Perché il tram 8 va così lento

Sul fronte della velocità, in realtà, c’è poco di inaspettato. I problemi della linea 8 sono legati all’alimentazione, e anche se i tecnici Atac sono riusciti a garantire quantomeno la continuità del servizio, è stato comunque imposta una velocità ridotta in particolare nel tratto compreso tra piazzale Biondo e il capolinea del Casaletto, che è tra l’altro un tratto in salita. Perché? Perché il tram 8 resta, di fatto, un’infrastruttura vetusta, anche con la sostituzione dell’armamento.

Per stessa ammissione dell’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, la linea sfrutta una sottostazione elettrica “che risale agli anni ’70, cioè a circa 50 anni fa. Non è mai stata cambiata. È come se a casa propria si fosse rimasti con il telefono duplex degli anni ’70” A questo si aggiungono cavi mai sostituiti, che spesso si danneggiano e causano dispersioni: “Ecco perché abbiamo sostituito l’armamento dell’8, della metro A e abbiamo stanziato nel Giubileo i fondi per sostituire tutte le sottostazioni elettriche dei tram e delle metro e la rete elettrica. Ma anche perché abbiamo comprato convogli nuovi di tram e metro e abbiamo stanziato i soldi per rifare le stazioni della metro”.

Le crepe lungo i binari

Sul fronte crepe nell’asfalto, invece, la risposta è molto più semplice: è vero che i lavori che impedivano al tram 8 di circolare sono terminati, ma non sono terminati tutti i lavori previsti. Restano infatti ancora alcuni tratti, ridotti, in cui i binari vanno sostituiti, e quello di fronte al San Camillo è uno di questi.

Spiegazioni, insomma, esistono, ma non servono a mitigare la delusione di chi per 15 mesi ha atteso che il tram tornasse finalmente in funzione: dopo tanta attesa, convinti di salire su un mezzo rivoluzionato (e rivoluzionario), hanno ritrovato il “solito vecchio tram”, ugualmente affollato e in alcuni punti molto lento, senza questa volta avere prospettive su quando potranno effettivamente assistere a migliorie.