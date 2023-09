L'odissea del tram 8: cantiere ancora aperto a 14 mesi dall'inizio dei lavori

Ad aprile si parlava genericamente della “fine dell’estate”, ma arrivati ormai a metà settembre, i romani devono rassegnarsi: i lavori per la sostituzione dei binari del tram 8 non sono ancora terminati, e la linea che collega piazza Venezia al Casaletto, ferma da luglio 2022, non è ancora pronta a ripartire. Anzi, sono previste ulteriori modifiche al traffico per consentire l’avanzamento dei lavori.

Dalle 7 di giovedì 7 settembre è infatti vietato il transito del traffico su via di Torre Argentina in direzione via Florida per i veicoli in arrivo da corso Vittorio Emanuele II. Conseguenza diretta - oltre al cantiere decisamente impattante - le linee C3, 8Nav, 30, 40, 46, 62, 64, 70, 81, 87, 492, 628, 916, poi di notte n201, n904, n913 e nei festivi 190F e 916F stanno subendo una modifica di percorso.

La linea 8 in arrivo da via degli Astalli prosegue per via del Plebiscito, piazza del Gesù, via d'Aracoeli, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via del Foro Olitorio, lungotevere dei Pierleoni e de' Cenci, Ponte Garibaldi normale itinerario di linea. Le altre linee proseguono su corso Vittorio Emanele II, piazza del Gesù, via d'Ara Coeli, via di San Marco e via di San Venanzio, ed è stata disattivata la fermata 79711 in via di Torre Argentina.

Perché i lavori per il tram 8 non sono ancora finiti

Ma perché il tram 8 ancora non è tornato in servizio, nonostante siano ormai passati i 9 mesi previsti inizialmente? Le criticità sono diverse. Innanzitutto le forniture: gli operai continuano a lavorare sulle diverse sezioni, ma il cronoprogramma è stato rallentato dalle difficoltà riscontrate nel fare arrivare i materiali necessari per la sostituzione di rotaie, traverse, deviatori e scambi. A questo si sommano poi gli imprevisti legati a un cantiere di queste dimensioni, come per esempio le giornate di maltempo, e alcune modifiche in corsa al progetto legate allo stato delle strade.

I binari del tram 8, infatti, non scorrono soltanto sull’asfalto, ma anche sui sampietrini, pavimentazione storica che necessita di particolari accortezze e soprattutto autorizzazioni per la rimozione. Ecco allora che gli operai della ditta incaricata di sostituire l’armamento hanno dovuto bloccare gli scavi e chiedere le necessarie autorizzazioni, con contestuale modifica del progetto.

Se con i primi di marzo sono stati dunque superati i nove mesi annunciati a luglio 2022, con la fine della prima decade di settembre sembra superata anche la “proroga” prevista per la primavera e per i mesi estivi. E con la ripresa delle scuole si annuncia un altro autunno molto difficile senza il tram 8, il cui servizio Atac e Comune hanno cercato di compensare con bus sostitutivi che (solo) sulla carta dovrebbero garantire le frequenze.