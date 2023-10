Che cosa è successo al tram 8 (e quando ripartirà)

Il tram 8 resta fermo. Il disservizio che si è verificato all’altezza di piazzale Flavio Biondo, davanti alla stazione di Trastevere, l’1 ottobre, non è ancora stato risolto, e i tecnici Atac sono ancora al lavoro per cercare di far ripartire la linea nel minore tempo possibile. Il guasto, però, si è rilevato più complesso del previsto, perché legato all’alimentazione elettrica.

I problemi di alimentazione continuano

Per risolvere il problema, spiega Atac, non deve esserci tensione sulla linea: “Le attività lungo la linea 8 del tram proseguiranno anche nelle prossime ore per consentire ai tecnici Atac, affiancati da specialisti, di svolgere una serie di controlli e misure dei parametri elettrici lungo l'intera infrastruttura di alimentazione, attività che non possono essere svolte mentre la tensione è presente in linea - ha fatto sapere l’azienda nella serata di lunedì - Tali controlli si rendono necessari perché, nonostante gli interventi svolti sulla sottostazione di Trastevere, permane ancora instabilità nell'erogazione della corrente. Le misure ed i controlli inizieranno a fine servizio e dureranno per tutta la notte. Nelle prime ore di domattina sarà possibile avere un quadro definito dell’infrastruttura”.

Il primo guasto domenica pomeriggio

Nel pomeriggio di lunedì i tecnici Atac erano già intervenuti, appunto, alla sottostazione Trastevere rilevando una dispersione di energia da alcuni cavi e il fuori servizio di un interruttore di media tensione, ma martedì mattina non era ancora chiaro quando il tram 8 - fermo da luglio 2022 per lavori di sostituzione dei binari e dell’intero armamento - ripartirà. I lavori effettuati sulla sottostazione, come chiarito da Atac, non sono insomma serviti a risolvere il problema del calo di tensione che sta impedendo al tram di raggiungere il Casaletto (collegamento garantito da bus sostitutivi, mentre verso piazza Venezia il servizio è regolare).

Patané: "Guasto non ha nulla a che vedere con la sostituzione dell'armamento"

Lo stop del tram 8 nel giorno stesso in cui ne era stata annunciata la ripartenza ha inevitabilmente suscitato polemiche, soprattutto perché i lavori, che avrebbero dovuto durare di fatto 9 mesi (quantomeno quelli che ne impedivano la circolazione) sono invece durati 15. E così l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, dopo avere effettuato un sopralluogo ha voluto chiarire che “il guasto che ha causato l’interruzione parziale del tram 8 nulla ha a che vedere con i lavori di sostituzione dell’armamento di cui la linea è stata oggetto negli ultimi 15 mesi”.

“I tecnici di Atac mi hanno spiegato di aver ripristinato l’alimentazione dell’intera sottostazione - ha detto Patanè lunedì pomeriggio - La riattivazione del normale esercizio sull’intera linea del tram 8 è previsto per domani mattina. Come amministrazione ci scusiamo per i disagi, anche a nome dell'azienda, con tutti i cittadini”. Martedì mattina però, come detto, il problema dei cali di tensione non era ancora stato risolto: “Si sono avute evidenze di possibili disconnessioni e dispersioni sul circuito negativo di trazione - spiegava Atac - sul quale si interverrà nell’immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente. Atac si scusa con i clienti”. Sino a nuovo ordine, dunque, da piazzale Biondo al Casaletto si procede con il bus.