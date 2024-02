Finiti i lavori sui binari del tram 8, la prossima estate chiude Ponte Garibaldi

Tempi rispettati. I lavori di ammodernamento sulla linea del tram 8, nel tratto vicino Ponte Garibaldi, si concluderanno domenica 18 febbraio. Da lunedì, quindi, comincerà la fase di pre-esercizio del tram che verrà svolto su tutto il percorso, ma senza passeggeri a bordo. La linea resterà così fino alla prossima estate quando i tram si fermeranno su tutto il territorio e verranno rinnovati anche i binari su Ponte Garibaldi, l’ultimo tratto che necessita di interventi di ammodernamento.

Lavori finiti

I lavori si sono svolti tra Lungotevere De’ Cenci e via Arenula e tra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, in entrambe le direzioni. I cantieri dovevano durare 5 settimane e così è stato. Come detto, manca all’appello l’ultimo tratto di linea, quello che passa sopra Ponte Garibaldi. L’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, aveva chiesto ad Ansfisa la possibilità di intervenire la prossima estate visto che per posizionare i binari occorrerà servirsi di una speciale resina, operazione che da sola porta via tre settimane. Il permesso è stato accordato e si è così evitato di chiudere il ponte per tutto marzo.

Circolazione rallentata

Fermo restando il via libera di Ansfisa durante la fase di pre esercizio, il tram 8 tornerà a circolare regolarmente ma dovrà rallentare quando passerà su Ponte Garibaldi, ovvero nel tratto dove ci sono ancora i vecchi binari. La linea, quindi, riaprirà con "prescrizioni". Solo la prossima estate, quindi, finirà “l’odissea” del tram 8, riaperto lo scorso anno dopo un lungo stop. Una linea travagliata e con tanti problemi ma che, negli ultimi mesi, è stata interessata da diversi lavori di efficientamento.