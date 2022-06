Incendio in una galleria di servizi, tram in tilt tra Termini e Porta Maggiore

Un incendio in una galleria di servizi elettrici, sotterranea, ha mandato in tilt due linee del tram di Roma. Il guasto si è verificato all'altezza di via Marsala, dove un rogo ha interessato un tunnel di servizio dove passano i cavi elettrici di varie società, tra cui appunto quelli di Atac. Sul posto i vigili del fuoco.

A causa del disservizio, però, la le linee del tram 5 e 14 sono state bloccate e sostituite da bus nella tratta tra Termini e Porta Maggiore, in entrambe le direzione, causa "relativa interruzione elettrica", spiega Atac.