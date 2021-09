Tram 3 e 8, stop al servizio serale per una settimana: in strada i bus

Continuano i problemi per la linea tramviaria di Roma. Dopo la linea 2 svanita a fine 2020, la linea 3 ridotta all'osso dalla scorsa primavera e i rallentamenti dell'otto (ex) volante, arrivano ora una settimana di stop serali per le linea 3 e 8. A causare lo stop dei lavori sulla linea sulla quale, da tempo, viaggia ormai un numero ridotissimo di tram.

Il motivo di questa riduzione? Binari vecchi e mezzi moderni, come abbiamo raccontato a fine febbraio: in sostanza i "nuovi mezzi" a pianale ribassato non sono adatti per i binari romani e nel tempo finiscono per usurarsi. Non solo: i mezzi più recenti (1998, ndr) logorano i binari. Questa reciproca incompatibilità sta lentamente facendo svanire il servizio tram a Roma. La normalità sarebbe recuperabile con l'ordinaria manutenzione che solo da agosto si sta iniziando, in parte, a rivedere in città.

Lungo le strade di Monteverde, per sopperire alle mancanze del tram 8, la linea H ha di fatto smesso di essere express. Sono state infatti aggiunte 15 fermate: via Silvestri, piazza San Giovanni di Dio, sulla circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, via delle Terme di Diocleziano, via Nazionale e lungotevere Cenci.

Intanto da lunedì 4 ottobre e fino a venerdì 8 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del giorno successivo, per lavori di pavimentazione alla sede tramviaria in via Marmorata, la linea tram 3 sarà sostituita da bus piazza di Porta San Paolo alla Stazione Trastevere, mentre la linea tram 8 sarà sostituita da bus intera tratta.

La linea 3NAV sarà attiva dalle ore 20.25 al termine del servizio in direzione Stazione Trastevere: dal capolinea provvisorio di piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata (corsia tram), piazzale dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via G. Induno, viale Trastevere (corsia tram) fino all’ altezza di viale Glorioso, viale Trastevere (corsia laterale), stazione Trastevere. Un direzione piazzale Ostiense: dalla stazione Trastevere, viale Trastevere (corsia tram), via G. Induno, via di Porta Portese, piazza di Porta Portese (corsia tram), Ponte Sublicio, piazza dell’Emporio, via Marmorata (corsia tram), via R. Persichetti, piazzale Ostiense.

La linea 8BUS sarà attiva dalle ore 18.55 al termine del servizio con la circolare Casaletto-piazza Venezia-Casaletto. Questo il percorso dalla circonvallazione Gianicolense altezza Casaletto e fino all'altezza di piazza San Giovanni di Dio, transito fuori corsia tramviaria, immissione in corsia tramviaria Circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere (corsia tram) fino all'altezza di piazza G. Belli, Ponte Garibaldi, via Arenula (corsia laterale), via Florida (corsia laterale), via delle Botteghe Oscure, piazza dell’Ara Coeli (dopo fermata S. Venanzio effettua fermata per discesa e salita passeggeri), piazza Venezia, via del Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, immissione corsia tramviaria di via Arenula, poi da Ponte Garibaldi transita fuori corsia tramviaria, viale Trastevere (corsia laterale) fino a Casaletto.

Inoltre, le linee bus 23-30-75-280-716-718-719-775-n3d-n3s-n716-nME, dalle ore 21.00, verranno instradate sulla corsia promiscua.