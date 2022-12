Il tram 2 riparte dopo il guasto elettrico (e 4 giorni di stop)

Dopo 4 giorni di stop, torna regolarmente in servizio il tram 2.

Atac ha reso noto venerdì mattina che il problema tecnico alla rete di distribuzione elettrica esterna agli impianti è stato risolto, e che la circolazione è stata ripristinata.

Il tram 2, che collega piazzale Flaminio/piazza del Popolo a piazza Mancini percorrendo via Flaminia/viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, si era fermato nella giornata di Santo Stefano a causa di un corto circuito nella galleria dei servizi di piazza Manila, che ospita i cavi elettrici di diverse società. Il problema aveva costretto i vigili del fuoco a intervenire, e Atac aveva istituito un servizio di navette bus sostitutive.

Il guasto, con conseguente stop, si è verificato a un anno dalla ripresa regolare del servizio della linea 2 dopo un altro anno di stop. Era il novembre del 2020, infatti, quando veniva disposta la sospensione temporanea della linea tram per lavori di messa in sicurezza e manutenzione, con conseguente istituzione di navette bus spesso, però, strapiene e inadeguate a garantire il servizio. Nel dicembre del 2021 questo importante mezzo di collegamento era tornato in funzione, non senza altre battute d'arresto e imprevisti.

Lo scorso 3 ottobre si era reso necessario un altro stop all’altezza di via Aldrovandi - dove passano anche le linee 3 e 19 - e Atac aveva istituito un servizio di bus sostitutivi per coprire l’intero percorso. Conclusi i lavori a metà ottobre, tutte e tre le linee avrebbero potuto ripartire, ma tempo due settimane ed era subentrato un altro cantiere in piazza Ungheria (che non aveva a che fare con Atac, ma con Acea e Terna) e che aveva reso necessario un altro stop temporaneo.