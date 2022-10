Il tram 2 bloccato (di nuovo) dal cantiere a meno di un anno dalla ripartenza

A meno di un anno dalla ripresa del servizio, la linea 2 del tram si è nuovamente fermata. Questa volta non per “colpa” di Atac, però, ma a causa dell’interferenza di un altro cantiere all’altezza di piazza Ungheria, cui stanno lavorando Acea e Terna.

Un breve passo indietro: il tram 2, che collega piazzale Flaminio-piazza del Popolo a piazza Mancini percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio toccando anche i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi, era tornato a circolare a dicembre 2021 dopo un anno di lavori, necessari per sistemare i binari e per rinnovare l’infrastruttura. Lo scorso 3 ottobre si era reso necessario un altro stop all’altezza di via Aldrovandi - dove passano anche le linee 3 e 19 - e Atac aveva istituito un servizio di bus sostitutivi per coprire l’intero percorso.

Conclusi i lavori a metà ottobre tutte e tre le linee avrebbero potuto ripartire, ma è subentrato un altro cantiere in piazza Ungheria che non ha a che fare con Atac, ma con Acea e Terna. Terna, in particolare, sta portando a termine in zona lavori legati alle linee dell’alta tensione, e l’intervento ha coinvolto anche tubature fognarie di competenza di Acea in un punto che si interseca con i binari del tram 2. Sino a quando non verrà concluso l’intervento in prossimità dei binari, dunque, la linea è ferma e sostituita dai bus, che in direzione Flaminio partono da piazza Mancini e proseguono lungo via Longhi, lungotevere Thaon di Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico e arrivano sino piazzale Flaminio. In direzione piazza Mancini, invece, la partenza è da piazzale Flaminio per poi procedere su viale Washington, via La Guardia, piazzale delle Canestre, viale Washington, piazzale Flaminio, via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, via Chiaradia, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon di Revel, via Longhi e piazza Mancini.

I tempi di ripresa del servizio non dipendono dunque più dallo stato dei binari e da interventi di manutenzione, ma dalla conclusione dell’intervento di Acea e Terna: non appena il problema in piazzale Ungheria sarà risolto, nel giro di pochi giorni la linea 2 dovrebbe tornare a funzionare regolarmente con il riposizionamento dei binari da parte di Atac. Nell'attesa, ai cittadini non resta altro da fare che affidarsi ai bus sostitutivi, con conseguenti disagi e allungamento dei tempi di percorrenza.