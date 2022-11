La tragedia di via Ventotene 21 anni dopo

Sono passati ventuno anni dalla tragedia di via Ventotene a Val Melaina, nel III municipio. Alle 9.27 del 27 novembre 2001 una fuga di gas provocò una terribile esplosione: quattro vigili del Fuoco, intervenuti già dopo la segnalazione della perdita, rimasero uccisi insieme a quattro civili, tutte donne che si trovavano sul luogo per vari motivi. Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del municipio Paolo Emilio Marchionne hanno reso omaggio alle vittime, insieme al dipartimento dei vigili del fuoco e ai comandi provinciali di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Quello che è successo a via Ventotene 32 il 27 novembre 2001 è nella memoria di tutti gli abitanti del municipio, in particolare di chi ancora oggi vive nel quadrante di Val Melaina e Tufello. L'esplosione, quella mattina alle 9.27, venne udita anche a chilometri di distanza e le conseguenze furono drammatiche. La fuga di gas era stata segnalata già nei giorni precedenti dai residenti del palazzo e i tecnici di Italgas si erano già presentati per un sopralluogo. Allertati i vigili del fuoco, in 4 si erano recati sul posto per accertamenti: il caposquadra Danilo Di Veglia, Sirio Corona, Fabio Di Lorenzo e Alessandro Manuelli. Tutti morirono a causa dell'esplosione. A perdere la vita anche Maria Grosso di 45 anni, titolare di un parrucchiere al piano terra del palazzo, la figlia di 22 anni Fabiana Perrone, l'81enne Elena Proietti che si trovava all'interno del negozio e Michela Camillo, 25 anni, studentessa italo-scozzese in Italia per motivi di studio.

"Il 27 Novembre 2001 la drammatica esplosione causata da una fuga di gas in via Ventotene - ha ricordato Roberto Gualtieri a margine della deposizione di due corone di fiori - che strappò la vita a quattro Vigili del Fuoco e a quattro donne. Roma, vicina alle famiglie, rende omaggio alla loro memoria e non dimentica il sacrificio e l’altruismo dei generosi soccorritori".