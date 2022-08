Viabilità, weekend da bollino rosso: ecco le strade dove fare più attenzione

Fine settimana da bollino rosso quello in corso. E' infatti previsto il controesodo, secondo le previsioni di Anas. In migliaia rientreranno domenica nei grandi centri urbani e per quanto riguarda Roma la strada più a rischio sarà la Pontina.

La statale 148, insieme alla SS7 Appia, garantisce gli spostamenti tra la Capitale e le località di villeggiatura del basso Lazio. Particolare attenzione, dunque, andrà prestata dagli automobilisti che utilizzano queste due importanti arterie in queste ore, tra il 20 e il 21 agosto.

Per rendere più fluido il traffico, dall'8 luglio e fino al 4 settembre Anas ha provveduto a rimuovere oltre 500 cantieri. Inoltre sono presenti 2.500 addetti dell'azienda autostradale sulla rete stradale e autostradale per sorveglianza, pronto intervento e assistenza agli utenti. Duemile i mezzi a disposizione, 1.100 dei quali con telecamere, 1.234 pannelli a messaggio variabile e 6.230 telecamere fisse.