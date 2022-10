Piove a Roma, traffico in tilt in tutta la città

La pioggia, i mezzi pubblici che non ispirano fiducia tra Metro B1 e Metromare in tilt e una serie di tamponamenti. Queste le principali cause che hanno mandato letteralmente in tilt il traffico dentro e fuori il grande raccordo anulare di Roma, nella mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre.

Rallentamenti al traffico vengono segnalati da Luceverde in via Ostiense, via Appia Nuova, Lungotevere, Laurentina, Tangenziale Est e Cassia. Da incubo anche mettersi in marcia sulla Cristoforo Colombo, via del Mare e sulle carreggiate del raccordo che affacciano sui quadrandi sud-est della città.

Ad aumentare il traffico sulla grandi arterie anche la pioggia, con rallentamenti segnalati sulla A1, diramazione Roma sud, e sulla A24, nel tratto urbano, con rispettivamente 3 e 5 chilometri di coda.

Dalle ore 7.48 il traffico rallentato su via Ostiense per lo scontro tra due auto all'altezza ponte Settimia Spizzichino direzione centro città. Sulla via Cassia traffico rallentato nel tratto compreso tra via Monte Peloso e via Massarosa dalle 7 di questa mattina.

In Tangenziale Est incolonnamenti tra via Tiburtina-Portonaccio e l'incrocio con via dei Campi Sportivi. Sull'Ardeatina è un incidente a creare rallentamenti all'altezza del Santuario del Divino Amore. Su via Appia Nuova incidente e conseguente traffico rallentato anche in queso caso. Tamponamenti tutti lievi che, però, hanno bloccato la circolazione. Rallentamenti anche all'altezza di via del Muro Torto verso Via Nomentana per un incidente in piazzale Flaminio.