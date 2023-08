Week end di contro esodo estivo: traffico da bollino rosso su Pontina, Appia e raccordo anulare

Terzo fine settimana di agosto da bollino rosso, all’insegna di spostamenti locali e dei primi rientri verso le grandi città. È la previsione di Anas che segnala un aumento costante del traffico sulla rete di propria competenza a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica 20 agosto.

Nel territorio del Lazio sono sotto osservazione la strada statale Appia tra Campania e Lazio la statale Pontina e il Grande Raccordo Anulare, quest'ultimo in particolare per la serata di domenica. Da ricordare che sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti.

Secondo Anasa saranno "molti gli spostamenti locali del fine settimana e primi rientri a partire dalla mattinata di domenica". "In previsione dell’aumento dei flussi veicolari già a partire da questo pomeriggio - spiega la società in una nota - Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale (2200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza".