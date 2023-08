Ponte Ferragosto, weekend da bollino nero: 100mila veicoli in transito sulla Pontina, 90mila sulla Cassia

Secondo fine settimana di agosto con un sabato da bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. Week end che vedrà partire anche buona parte dei romani rimasti ancora in città. Cassia, Pontina, Aurelia, ma anche raccordo anulare e autostrade. Queste le arterie stradali dove si prevedono importanti flussi di traffico. Per quanto riguarda il Lazio, in uscita dalla Capitale, sulla SS148 Pontina registrati quasi 100mila veicoli in prossimità di Ardea, sulla SS2 Bis Cassia Veientana circa 90mila in prossimità di Roma.

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dalla mattinata di sabato 12 agosto Anas presidierà la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza.

Come informano da Anas, rispetto agli scorsi anni i flussi veicolari di luglio sono in aumento anche rispetto a giugno: + 6% con punte dell’11% al sud. Nel primo fine settimana di agosto 270mila passaggi di mezzi sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dunque bollino nero nella mattinata di sabato 12 agosto; bollino rosso venerdì, sabato pomeriggio e domenica. Nel lungo ponte di Ferragosto previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

In vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani sabato 12 agosto dalle 8 alle 22, domenica 13 agosto dalle 7.00 alle 22.00.