Allagamento nel sottovia: caos al Muro Torto. Disagi fino al Lungotevere e in Prati

Un allagamento nel sottovia ed una chiusura di una strada. Questo il mix micidiale che ha mandato in tilt la viabilità nella zona del Muro Torto. Pesanti le ripercussioni al traffico, sin da piazza Cola di Rienzo.

L'interdizione a partire dalle 13:00 quando le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per una fuoriuscita d'acqua in carreggiata sul sottovia Ignazio Guidi. Sono poi stati i vigili del fuoco a disporre la chiusura della strada in attesa dell'intervento dei tecnici Acea. Chiusura del Muro Torto che ha interessato il tratto di strada in dirzione Castro Pretorio con uscita obbligatoria in via Campania.

Disagi a cui si è poi sommata una seconda chiusura, sempre in zona Pinciano-Coppedè. Ad essere interdetta al traffico "Via Livenza, con la strada chiusa causa dissesto del manto stradale nel tratto compreso tra Via Tevere e Via Po".