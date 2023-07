Esodo estivo, il calendario delle giornate da bollino rosso e nero per il traffico

Milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio per il primo, grande esodo estivo, e sulle autostrade già a partire dal pomeriggio di venerdì 21 luglio scatta il bollino rosso per traffico. In vista delle partenze per le vacanze, Autostrade per l’Italia ha diffuso il calendario delle giornate più difficili per chi si muove dalle città per raggiungere le mete delle vacanze estive.

Traffico, le giornate da bollino nero e da bollino rosso in autostrada

Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. La giornata più difficile è quella di sabato 5 agosto, in particolare la mattina, contrassegnata dal temuto bollino nero: secondo le previsioni saranno quasi 20 milioni i viaggiatori su strada quel giorno

Traffico molto intenso in direzione sud anche nel weekend che precede Ferragosto, in concomitanza del quale si registreranno anche i primi rientri verso le città e le regioni del nord. Dalla seconda metà di agosto i maggiori spostamenti saranno dovuti principalmente ai ritorni verso i grandi centri urbani, concentrandosi soprattutto nelle giornate di sabato e domenica con previsioni da bollino rosso per sabato 26 e domenica 27 agosto, per la mattina di lunedì 28 agosto e per i pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 settembre.

Proprio per favorire gli spostamenti nei fine settimana estivi, a partire da inizio luglio, come da decreto ministeriale, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è stato esteso alla giornata di sabato e da metà luglio in avanti anche al venerdì pomeriggio. Autostrade per l’Italia, dal canto suo, ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi previsti garantiranno la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.

Dove avere aggiornamenti sul traffico

Aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico sono disponibili attraverso i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni è attivo anche il call center Autostrade al numero gratuito 803.111, attivo 24 ore su 24.