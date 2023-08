Esodo estivo: fine settimana da bollino nero su Pontina, Aurelia e Salaria

Fine settimana di partenze per tanti romani che hanno deciso di lasciare la Capitale per concedersi un po’ di vacanze. Un esodo che può comportare brevi o lunghe perorrenze ma che inevitabilmente arreca delle conseguenze sul piano del traffico stradale.

Secondo Viabilità Italia, la mattinata di sabato 5 agosto, sarà da bollino nero, ovvero con un livello critico di traffico. Nel pomeriggio della stessa giornata, l’intensità diminuisce, e si passa quindi ad un “bollino rosso” cosa che comporta il permanere di possibili criticità. Traffico intenso, da bollino rosso, è previsto anche per domenica 6 agosto.



Nella regione, i flussi più intensi di traffico sono previsti in quelle strade che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose quali. Si tratta quindi della via Pontina, ma anche dell’Aurelia, la Salaria, l’Appia, a cui si aggiungono la strada statale 156 Monte Lepini e la strada statale 699 Abazia di Fossanova. Stesse previsioni riguardano il Grande raccordo anulare.

Va sempre ricordato che sull’intero territorio nazionale, a partire dal pomeriggio di venerdì 4 agosto, sono in vigore le prescrizioni che vietano il transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate). In particolare il divieto vale dalle 16.00 alle 22.00 di venerdì 4 agosto, dalle 8.00 alle 16.00 di sabato 5 agosto mentre, per quanto riguarda domenica 6 agosto, i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7.00 alle 22.00.

Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, altri cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale.

Per tenere sotto controllo le problematiche del traffico ed avere costanti aggiornamenti, è sempre possibile rivolgersi al numero verde Pronto Anas 800.841.148 a cui, per fornire informazioni sulla viabilità in tempo reale, rispondono degli operatori h24. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.