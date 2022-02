Francesco Totti e Ilary Blasi, cena in famiglia e storie su instagram per smentire la crisi

Più di ventiquattro ore dopo le prime notizie, al tramonto di una giornata contrassegnata da gossip, retroscena e indiscrezioni, Francesco Totti e Ilary Blasi dicono la loro sulla loro presunta rottura. Lo fanno attraverso i social, ognuno a modo proprio: l'ex capitano giallorosso con 4 storie, la showgirl con una storia in cui mostra la famiglia, Totti compreso, riunita al ristorante.

La smentita di Francesco Totti

E' un Totti diverso rispetto al solito a quello che appare solitamente sui social, visibilmente infastidito, arrabbiato. In quattro storie firma la sua verità, con annesso appello alla stampa e a chi sta speculando sulla vicenda. "Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire".

La smentita di Ilary Blasi

A modo suo prende la parola anche Ilary Blasi. Dopo la linguaccia della mattinata, arriva, pochi minuti dopo quelle di Totti, la storia in cui si mostra la famiglia riunita in un noto ristorante della Capitale.

La lunga giornata

I fan aspettavano già ieri questa smentita, subito dopo la bomba sganciata da Dagospia. I silenzi della coppia e l'aggiunta di ulteriori dettagli, hanno trasformato il gossip in qualcosa di più. In mattinata il Corriere ha pubblicato l'indiscrezione in base alla quale Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt, al quale sarebbe seguito l'innamoramento di Totti per un'altra donna. Passano poche ore e Repubblica, per prima, svela il nome della presunta nuova fiamma. In serata la smentita, ultimo capitolo - per ora -, di un "romanzo" che dal mondo dello sport a quello dello spettacolo, è diventato argomento sulla bocca di tutti.