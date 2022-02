Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per lasciarsi?

"La favola di Totti e Ilary alle battute finali?". A lanciare la bomba nel tardo pomeriggio di lunedì 21 febbraio è Dagospia che rilancia la notizia di una lite furiosa avvenuta tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo. Lo scontro, l'ultimo in ordine di tempo, sarebbe avvenuto lo scorso 5 febbraio.

Favola al capolinea?

Per sostanziare il gossip il sito diretto da Roberto D'Agostino riporta l'assenza della showgirl durante l'ultimo compleanno dell'ex capitano giallorosso. E ancora le dichiarazioni rese dalla Blasi al magazine F: "Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo".

I social silenti

Sganciata la bomba, i tanti siti specializzati si sono scatenati a caccia di retroscena e spulciando i social di entrambi è facile notare l'assenza, da diverso tempo, di foto dei due insieme. Su questo dettaglio però la Blasi, ospite di Michelle Hunziker, aveva ironizzato nel suo monologo, sottolineando come ogni volta che per una settimana non pubblica foto con Totti, si parla di crisi. A pubblicare il video su twitter è il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

Cinque giorni fa su Canale 5.

Ilary Blasi e la battuta su Totti. #MichelleImpossible pic.twitter.com/J1nBtKQEbi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 21, 2022

Gli strani movimenti nei pressi dell'abitazione

La Stampa ha aggiunto ulteriori dettagli, parlando di strani movimenti nei pressi delle abitazioni: "La madre di lui che va spesso e per parecchi giorni nell’appartamento all’ultimo piano del grattacielo all’Eur dove la famiglia Totti ha sempre vissuto in questi ultimi anni. La frequenti visite di Francesco alla casa materna a Casal Palocco. Le vacanze natalizie di quest’inverno che Ilary ha trascorso in Lapponia, non col marito, bensì con il coreografo Luca Tommassini".

I fan, appresa la notizia, hanno invaso i profili instagram di entrambi, a caccia di una smentita che al momento non è arrivata.

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi



Ilary e Francesco si sono sposati nel 2005. L'evento è stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco è arrivato il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, è nata Chanel. Infine l'ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato.