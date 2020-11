Totti guarisce dal Covid e passeggia con Ilary a Villa Borghese: ecco le immagini virali sui social

Francesco Totti guarisce dal Covid e sceglie la sua Roma per una passeggiata insieme alla famiglia. E quale posto migliore di Villa Borghese? Con moglie e figli al seguito, in compagnia anche di amici, l’ex capitano giallorosso ha pedalato in giro per il parco affacciandosi dalla terrazza del Pincio con giubbotto nero, mascherina e cappello: irriconoscibile.

Da una delle terrazze più belle al mondo, con in braccio la figlia Isabel (ultima dei tre figli di Totti e Blasi), Totti ha ripreso il panorama con un selfie e con “Il senso di ogni cosa” di Fabrizio Moro in sottofondo.

“Oh Ilary, pedalo solo io, pedalo” ha detto alla moglie intenta a riprendere la coppia a bordo del tandem e pubblicando il video nelle stories di Instagram. Dopo la bici è stata la volta della barca al laghetto di Villa Borghese.

“Sei troppo lento a remare” l’ha ripreso Ilary Blasi tra lo stupore del capitano che, come per la bici, remava da solo. Una domenica in famiglia, al sole di villa Borghese, per lasciarsi alle spalle la brutta avventura del Covid-19.