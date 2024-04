Inaugurato a Roma il binario della Memoria per ricordare le vittime della Shoa

In una stazione Tiburtina blindata è stato svelato il totem multimediale per ricordare le vittime della Shoa. Un pannello, posizionato all’ingresso del binario 1 dello scalo romano, dove viene riprodotto un filmato in ricordo degli oltre mille ebrei deportati dal campo di Birkenau. Persone che vennero prese e portate via il 18 ottobre del 1943 da un binario posizionato nella zona merci.

Presenti all’incontro il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, la senatrice Ester Mieli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, il presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia e l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris.

Ester Mieli, in particolare, è stata tra le principali promotrici di quest’opera, come sottolineato anche da tutti gli altri che sono intervenuti nel corso della cerimonia. Mieli, ex portavoce della comunità ebraica di Roma e nipote di un importante testimone dell’Olocausto ormai scomparso, ha elogiato il Governo Meloni: “che sta facendo molto per la lotta contro l'antisemitismo. Ringrazio anche le forze dell'ordine – ha continuato durante il suo intervento – che garantiscono la sicurezza di noi tutti”. Ester Mieli, nel suo intervento, ha ricordato il sacrificio di Michele Bolgia, il quale spiombò gli sportelloni dei treni in partenza per i campi di concentramento proprio dentro la stazione di Roma. Il suo gesto venne punito e la sua vita terminò alle Fosse Ardeatine. Molto toccante anche l’intervento di Victor Fadlun che ha voluto ricordare quanto accaduto Roma ai tempi dell’Olocausto e il dramma dei romani deportati.

Un altro tassello della memoria

“Un altro tassello in una politica della memorai fatta di segni tangibili e concreti della nostra città le cui vive, in questo caso questo binario, sono state teatro di uno dei crimini più efferati della nostra civiltà – ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - non dobbiamo dimenticare le tragedie dalle quali è nata la nostra Repubblica democratica. Un’iniziativa che si accompagna alle tante altre che stiamo realizzando in questo anno così denso di memoria e di ricordi.

Presente anche Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: “Tramandare questo ricordo alle nuove generazioni rappresenta il modo migliore per far sì che certi errori non si verifichino mai più” ha detto durante il suo intervento, promettendo il futuro impegno della Pisana a sostenere iniziative simili.

Il ministro della cultura Sangiuliano ha invece voluto rilanciare l’idea di un museo della Shoa a Roma, a Villa Torlonia: “Ci stiamo lavorando da tempo – ha detto – insieme a Mario Venezia ci stiamo impegnando affinché questo museo si possa realizzare”.

Il video

Il totem riproduce un video, realizzato anche con il contributo dell’Istituto Luce – Cinecittà, che riporta la testimonianza di alcuni dei 16 sopravvissuti alla deportazione, 15 uomini e 1 donna, nessun bambino. La presenza dei totem nelle stazioni, crocevia di culture e luogo di incontro e confronto, rappresenta un monito a non cedere all’indifferenza e un invito alla riflessione per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.

Tiburtina blindata

Imponente il sistema di sicurezza vista la presenza di diverse personalità politiche e di rappresentanti della comunità ebraica di Roma. Due camion della polizia, diverse pattuglie di carabinieri e polizia locale di Roma che presidiviani gli interni e gli esterni della stazione. Impegnati nei controlli anche addetti alla sicurezza di Fs. Per l’occasione, tutti i treni che arrivano solitamente al binario 1 sono stati dirottati al binario 2. Anche la banchina dove è stato apposto il totem è stata continuamente presidiata.

Il progetto

Il progetto del binario della Memoria, promosso da ministero della Cultura, Gruppo FS, Comunità Ebraica di Roma e Fondazione Museo della Shoah, ha preso il via lo scorso anno con il primo totem informativo al Binario 21 della Stazione di Milano Centrale, dal quale tra il 1943 e il 1944 migliaia di ebrei e oppositori politici vennero deportati dai nazifascisti ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento o di raccolta come Fossoli e Bolzano.