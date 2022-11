Incubo Torresina 2: gli abitanti del piano di zona incompleto prigionieri di un'unica strada

Strade non asfaltate o quasi pronte ma chiuse al traffico, fogne e sistemi di dispersione delle acque meteoriche mancanti. Torresina 2 nel XIV municipio, a due passi da Monte Mario e Torrevecchia, è un piano di zona (il B44) ancora incompleto. Da oltre dieci anni. Questa sua condizione influisce sulla quotidianità dei residenti, circa 3.000 persone: l'unica arteria che permette di uscire ed entrare dal quadrante è via della Valle dei Fontanili. Un incubo nelle ore di punta.

Il piano di zona Torresina 2 ancora incompleto e con una sola strada d'accesso

Il piano di zona B44 Torresina 2 è nato sulla carta nel 2002, con una delibera del consiglio comunale. Una genesi non semplice, perché alcune difficoltà urbanistiche, normative e architettoniche resero necessaria l'approvazione di una prima variante nel 2009, seguita da un'altra variante nel 2013 in seguito al ritrovamento di reperti archeologici. La conclusione degli iniziali lotti risale proprio a quell'anno, ma senza che venissero concluse una serie di opere di urbanizzazione primaria: dalle strade alle fogne, dalle rotatorie ai marciapiedi. Questo fa sì che ci sia un'unica strada percorribile in entrata e in uscita: via della Valle dei Fontanili, un'arteria che incrocia via di Torresina e arriva su via di Torrevecchia, permettendo poi agli automobilisti di imboccare il raccordo.

"Quasi un'ora per fare 200 metri in macchina"

"Vivo qui con mio marito e i miei figli da 7 anni - racconta Irene Celi a RomaToday - e continuano a vendere appartamenti nonostante manchino tanti servizi e infrastrutture. Siamo un intero quartiere ad uscire nella stessa fascia oraria, utilizzando la stessa strada, perché altre due che potremmo avere a disposizione sono chiuse o non completate. L'altra mattina ho impiegato quasi un'ora per fare 200 metri, sono arrivata tardi a scuola dei miei figli".

Le altre due strade sono chiuse "ma non c'è nessuno che lavori al cantiere"

Basta un incidente e un intero quadrante rimane bloccato per ore: "Via Andrea Barbato e via Marcello Palmisano - continua Irene - sono utilizzabili ma chiuse. Le devono finire, mancano pochi metri, ma a lavorare non vediamo mai nessuno. Adesso ci siamo stufati, abbiamo creato un comitato e vogliamo raccogliere le firme per chiedere che le opere vengano concluse presto, aspettiamo da anni e non ci sono novità positive".

Il punto della situazione in commissione urbanistica

D'altronde durante l'ultima commissione urbanistica che ha trattato il tema delle opere urbanistica a Torresina 2, non sono arrivate buonissime notizie. Il responsabile del procedimento e architetto del dipartimento Pau, Guido Palumbo, ha fatto sapere che "la stipula della convenzione integrativa non può essere fatta prima che venga aggiornato il quadro economico e quindi la tabella dei prezzi - le sue parole - una problematica più tecnica che amministrativa. Una volta fatto questo, si può procedere alla stipula degli stralci". Ovvero dei due appalti, il terzo e il quarto che tutti aspettano da quando hanno acquistato e poi abitato le loro case, nel 2013.

La modifica dei prezzi regionali rallenta la convenzione integrativa

In sostanza i prezzi dei materiali stabiliti dalla Regione sono cambiati, tra l'altro a luglio 2022. Quattro mesi prima, l'8 marzo, una delibera della giunta comunale aveva approvato i progetti definitivi dei quadri economici. Ma è come se non fosse successo ancora nulla, perché ci vorrà una determina per approvare i nuovi elaborati "tenendo conto che i prezzi sono aumentati fino a oltre il 20% - continuano dagli uffici - e da quanto si evince il costo dei lavori è passato già da 3.400.000 euro a 4.700.000 euro di opere da eseguire, non è irrilevante come aumento".

Il Cdq: "Rallentamento intollerabile, aspettiamo da 9 anni"

Sta di fatto che la burocrazia continua a rimandare il giorno in cui a Torresina 2 vedranno finito il piano di zona. "Le continue modifiche dei quadri economici è incomprensibile - faceva notare in commissione Loris Di Marco del comitato di quartiere - e non è tollerabile. Già nel 2019 ci fu una prima revisione che ha comportato grossi sacrifici per i residenti, con la modifica dell'infrastruttura per la distribuzione dell'acqua da parte di Acea Ato 2, dovendo l'opera rientrare nei costi stabiliti. Questa storia va avanti da 9 anni, ne abbiamo le tasche piene. E con le strade non asfaltate stiamo respirando polvere ogni giorno".