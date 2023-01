Tornado, Lazio da podio: è stata la terza regione più colpita nel 2022

Il caso registrato a Civitavecchia, lo scorso 8 settembre, è stato tra i più eclatanti ma di certo non l’unico. La frequenza con cui i tornado si sono abbattuti sul Lazio, hanno reso nel 2022 la regione tra le più colpite dal fenomeno.

Il dossier sui tornado

La Rete Meteo Amadori ha pubblicato il dossier “Tornado in Italia”. L’archivio, nato nel 2014, raccoglie i dati provenienti da disparate fonti, dai social network ai media, e dopo aver verificato l’informazione, la convalida seguendo un protocollo denominato “quality check”. Quelle che superano la verifica vengono pubblicate nel report.

Andrea Pardini, Franco Menenti e Daniel Gialdini, i tre autori del dossier, hanno verificato la presenza di 41 tornado in tutta Italia nel corso dell’ultimo anno. Come viene ricordato dagli estensori del dossier, l’espressione che si parli di “tornado” o di “trombe d’aria” poco cambia. Si tratta in sostanza di sinonimi con cui esprimere il concetto di “una colonna d’aria in forte rotazione, al contatto col terreno, che varia da qualche metro a qualche chilometro”.

La classifica del 2022

Ci sono poi le “trombe marine” che hanno un’intensità inferiore di quelle terrestri (non superano il grado F2 della scala Fujita) e sono più frequenti. Quando raggiungono la terra vengono convenzionalmente considerati tornado. I tornado vengono distinti in base al fatto che siano documentati con foto o video (il 90% del totale) quelli definitivi “estremamente probabili (6% del totale) e quelli che non hanno foto dell’evento atmosferico ma solo dei danni o della descrizione fatta dagli abitanti del luogo, una volta contattati.

Tra gli eventi più significativi del 2022, tutti di livello F1 della scala Fujita (con venti tra i 117 ed i 180 km/h) viene riportato il tornado di Civitavecchia dell’8 settembre e quello di Sabaudia che si è verificato qualche settimana più tardi, il 29 settembre. Con questi due eventi, la regione Lazio conta 4 tornado: un numero che, considerato l’ex aequo al secondo posto tra Puglia e Calabria (6 tornado) la colloca sul gradino più basso del podio. La regione più colpita, quest’anno, è stata invece la Sicilia (con 10 tornado).