Torna a volare la poiana con l'ala fratturata: era stata colpita da un bracconiere

Nel cielo di Roma vola una poiana con qualche pallino di piombo nell’ala. È uno degli esemplari vittima del bracconaggio di cui si sono recentemente presi cura i volontari del centro di recupero della fauna selvatica della Lipu.

L'ala fratturata dai bracconieri

“Era stata ricoverata ad inizio novembre a causa della fucilata di un bracconiere che le aveva causato la frattura dell’ala destra – ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del Crfs della Lipu – Ci sono voluti quasi 3 mesi per recuperare la lesione, e comunque si porterà per sempre con sé i pallini di piombo che purtroppo non sono estraibili”. Le costanti cure a cui è stata sottoposta, hanno comunque messo in condizione il rapace di tornare a volare.

I danni causati dai cacciatori di frodo

“L'abbiamo liberata nella nostra oasi a Castel di Guido a fine febbraio, quindi a stagione venatoria conclusa ed é il primo esemplare vittima di questa stagione venatoria che rilasciamo, e speriamo a breve che lo seguano gli altri” ha commentato la veterinaria della Lipu. Nel centro specializzato nelle cure alla fauna selvatica, quest’anno sono transitati tanti volatili che hanno avuto la sfortuna di incrociare le doppiette anche se, molti di loro, sono animali protetti. È stato il caso di molti falchi pellegrini ma anche di gheppi, aironi e di una rara cicogna nera, ancora convalescente.

Una liberazione che sa di riscatto

Il bilancio del bracconaggio anche quest’anno è stato serio ed ha impegnato i volontari del centro Lipu che, anche a prescindere dai danni prodotti dai cacciatori di frodo, si prendono cura di migliaia di animali ogni anno. Però “gli animali entrati a causa del bracconaggio, e recuperati, ci danno sempre una soddisfazione in più – ha ammesso la responsabile del centro – perché riscatta, in qualche modo, le azioni dei nostri simili” armati di doppietta.