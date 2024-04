I ragazzi del centro Opera Don Guanella turisti speciali di Roma con Tutti Taxi per Amore Day

Sabato 6 aprile torna per la prima volta dopo la pandemia l’evento Tutti Taxi per Amore Day - Il Canto dei Colori. L’iniziativa vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi del centro di riabilitazione disabili dell’Opera don Guanella che saranno accompagni da 100 taxi in visita alla Villa di Massenzio sull’Appia Antica e poi al Gianicolo con un’esibizione della banda musicale della Polizia Locale in ricordo di Anna Vincenzoni, l’ex assessora del municipio I scomparsa un anno fa e da sempre sostenitrice dell’iniziativa.

Ad organizzare l’iniziativa l’associazione Tutti Taxi Per Amore - OdV, in collaborazione con Insieme Next Gen - APS e con il supporto dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina. Ad accompagnare i ragazzi nel loro tour anche i bikers dell’AMFO - Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine e della Polizia locale di Roma Capitale.

Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma commenta: “Abbiamo voluto offrire un’occasione speciale ai ragazzi del centro una giornata da turisti speciali in visita per Roma tra siti archeologici e il concerto dedicato al Gianicolo. Un’occasione di svago e di arricchimento importante, soprattutto perché si tratta della prima edizione dopo la pausa a causa della pandemia”.

“In un mondo troppo spesso in bianco e nero” - spiega il presidente di Tutti taxi per amore-OdV Marco Salciccia – “i ragazzi ci regalano i colori della diversità portando la loro luce. È una giornata di festa anche per le famiglie dei tassisti e per i volontari, in cui tutti riceviamo sicuramente molto più di quello che doniamo.”

“Le ragazze ed i ragazzi del Don Guanella” - racconta la presidente Insieme Next Gen APS Vanessa Curcio – “sono unici e ci guidano alla scoperta di un mondo fatto di uguaglianza e amore per il prossimo. Crediamo che questo approccio, basato sull’inclusione e l’uguaglianza, abbia la forza di cambiare il mondo”.