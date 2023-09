Torna l'iniziativa "A scuola sicuri con i Carabinieri"

Con la ripresa della scuola e fino al termine dell’anno scolastico, riprende anche l’iniziativa “A scuola sicuri con i carabinieri” che prevede controlli per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e il contrasto all’illegalità.

Nello specifico i controlli da parte dei militari dell'Arma (175 le stazioni di Roma e Provincia coinvolte) avverranno nelle fasce orarie di inizio e fine lezione, col supporto di unità cinofile e se necessario in borghese. Le forze dell’ordine presteranno attenzione ai fenomeni di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti.

A questa attività, svolta con l’approvazione del personale scolastico, si affiancheranno altre iniziative durante l’anno per promuovere la sicurezza degli studenti. Fra queste conferenze sulla legalità nelle scuole, visite presso le caserme e specifica attività dell’Arma sul territorio. Particolare attenzione riceveranno i casi che vedono coinvolte vittime vulnerabili, ai reati compiuti attraverso la rete, sia in via preventiva che repressiva, attraverso un’efficace comunicazione nelle scuole e un continuo monitoraggio del web, impedendo pericolosi adescamenti, soprattutto nei confronti degli studenti minorenni.