Tor Vergata lancia il portale per le malattie rare: così aiuterà gli utenti a orientarsi meglio

Il Policlinico Tor Vergata ha messo a punto un innovativo portale web dedicato alle malattie rare, il primo di questo genere, che verrà presentato giovedì 24 marzo. Lo scopo del sito è quello di facilitare l'accesso all'utenza per metterla in contatto con gli specialisti ovunque in Italia.

Il lavoro del Policlinico è iniziato a dicembre 2021, con l'implementazione del sito web e l'attivazione di uno sportello malattie rare, dove trovare informazioni sulle attività dei centri e le modalità di accesso, con personale sanitario esperto che aiuta gli utenti a orientarsi all'interno della rete regionale. Il portale web delle malattie rare si articola su una piattaforma, accessibile con credenziali personali, che si forma di questionari online, uno per ogni gruppo di patologie.

Il sito è a disposizione dei medici specialisti, dei medici di medicina generale (Mmg) ed dei pediatri di libera scelta (Pls) che, una volta autorizzati, potranno rispondere ad una serie di domande che generano un punteggio, in caso ravvisino il sospetto che un proprio paziente possa essere affetto da una malattia rara.