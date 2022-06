Tor Vergata, nel pronto soccorso inaugurata nuova area di radiologia

Il pronto soccorso di Tor Vergata guadagna una nuova area radiologica dedicata alle emergenza, Tc e un sistema radiologico multifunziona di ultima generazione. L'inaugurazione è avvenuta il 9 giugno, in anticipo rispetto alle previsioni, alla presenza dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, del Dg del policlinico Giuseppe Quintavalle, del direttore sanitario Marco Mattei e del rettore dell'università Orazio Schillaci.

La strumentazione installata, in due locali adiacenti, riduce drasticamente la dose assorbita dai pazienti per mezzo di sofisticati ed innovativi algoritmi di ottimizzazione. Il sistema TC GE Revolution Evo permette di ottenere rapidamente immagini di alta qualità ed evitare interruzioni per il paziente e il personale.

“Inauguriamo in anticipo sui tempi la nuova area radiologica che migliorerà il Pronto soccorso - commenta D'Amato -. Un servizio sempre più moderno e tecnologicamente avanzato in un quadrante tra i più popolosi”. “Sono molto contento di vedere realizzata questa nuova area evoluta di radiologia - ha aggiunto il responsabile dell'unità di radiologia Antonio Orlacchio - che potenzia e migliora la dotazione ed efficienta i percorsi rispondendo alle esigenze dei cittadini che arrivano in urgenza. Questi interventi realizzati consentiranno, se necessario, di gestire in sicurezza dei percorsi per i pazienti sospetti Covid- 19".