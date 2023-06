Tor sta Ceppa, la periferia di Zerocalcare prende spunto dalla realtà. La storia delle rivolte anti migranti

Un nuovo centro d'accoglienza smuove gli abitanti e scalda gli animi. E' intorno a questo fatto che gira la nuova storia scritta e disegnata da Michele Reich, in arte Zerocalcare e trasformata in serie da Netflix, la seconda firmata dal fumettista cresciuto a Rebibbia. Il quartiere periferico ha un nome molto romano e altrettanto irriverente, Tor sta Ceppa. Ma l'ispirazione Zerocalcare l'ha presa da fatti realmente accaduti, storie che hanno occupato le pagine dei giornali, dei siti web e i servizi televisivi per settimane, a più riprese. Da Corcolle a Casale San Nicola, da Tiburtino III a Casalbruciato passando per Torre Maura. Ecco le rivolte anti migranti che hanno segnato la storia recente di Roma e hanno alimentato la narrativa dell'ultimo "sforzo" del disegnatore di Roma est.

Autobus assaltati e migranti aggrediti: la rivolta di Corcolle nel 2014

Uno dei primi episodi arrivati anche alle cronache nazionali è quello che ha visto protagonisti, per diversi giorni, i residenti del quartiere Corcolle, sulla via Polense. Nel settembre del 2014, infatti, due autiste Atac che guidavano i loro mezzi verso la rimessa, a fine turno, vennero aggredite e assaltate anche con lanci di oggetti. Prima un gruppo di 30 persone contro la linea 042, poi in 5 pochi giorni dopo hanno assaltato la linea 508. Le testimonianze riferirono di cittadini stranieri, per lo più africani ospiti del centro d'accoglienza di Corcolle aperto una settimana prima. Un CARA, centro di accoglienza per richiedenti asilo gestito dalla prefettura. Nei giorni successivi i cittadini del quartiere decisero di scendere in strada, arrivando a bloccare il transito della via Polense, chiedendo sicurezza e la chiusura del centro. "Da lì devono essere trasferiti, non c’è altra soluzione - affermava all'epoca l’assessore municipale Valter Mastrangeli interpellato da RomaToday. - La situazione è insanabile, i residenti hanno paura di una rappresaglia". Alcune realtà di estrema destra cercarono di cavalcare il malcontento, ma gli abitanti respinsero l'etichetta di "quartiere antimigranti": "Non siamo né razzisti, né violenti". Sta di fatto, però, che subito dopo l'assalto ai due autobus Atac e la manifestazione non autorizzata, si verificarono in quei giorni anche alcune aggressioni ai danni di cittadini migranti ospiti del centro, tre di loro finirono in ospedale per le ferite riportate. Subito dopo la Questura iniziò a trasferire i richiedenti asilo altrove.

La guerriglia a Casale San Nicola aizzata da CasaPound

Neanche un anno dopo, è il luglio 2015 e in Campidoglio c'è ancora Ignazio Marino, la tensione per l'arrivo di un gruppo di rifugiati in via del Casale San Nicola, periferia nord della città, scaturisce in un aspro scontro con le forze dell'ordine. La Questura trasferisce 100 migranti in una ex scuola, ma ad aspettarli c'è un nutrito gruppo di cittadini aizzati da CasaPound, movimento neofascista da sempre sulle barricate quando si tratta di accoglienza. Le forze dell'ordine tentano di sgomberare il presidio a "difesa" dell'edificio destinato a centro d'accoglienza, ne scaturiscono dei violenti scontri. L'esito è di 14 poliziotti feriti e 2 manifestanti arrestati. Nel dicembre 2017 sono 9 gli imputati nel processo aperto in seguito agli episodi di violenza e i giudici decidono di condannarne otto a 3 anni e 7 mesi di detenzione e uno a 2 anni e 7 mesi. Nel 2016 la prefettura ha ordinato lo sgombero del centro, gestito dalla cooperativa Isolaverde e dove erano rimasti 77 richiedenti asilo.

A Tiburtino III Forza Nuova sale sulle barricate

Fine agosto 2017, in una calda serata nella periferia est di Roma una donna si presenta davanti al centro d'accoglienza di via del Frantoio 44 al Tiburtino III: suo figlio, poco prima, le ha raccontato di essere stato preso a sassate da uno degli ospiti, un rifugiato, mentre giocava insieme ad alcuni amichetti. La donna chiede conto dell'accaduto, mano a mano altri abitanti del quartiere popolare non distante dalla stazione Tiburtina si accalcano fuori e alla fine ne nasce un parapiglia. Un rifugiato di 41 anni viene ferito con un'arma da taglio, devono intervenire le forze dell'ordine. E' l'ultima goccia che fa traboccare un vaso ricolmo di risentimento e mal sopportazione, che ha iniziato a riempirsi nel 2015, quando il Comune si accorda con la Croce Rossa Italiana e trasferisce un'ottantina di stranieri transitanti dalla tendopoli della stazione fino al Tiburtino III. Anche in questo caso era stata CasaPound ad alimentare la rabbia dei residenti, mentre nel 2017, dopo l'episodio appena descritto, a salire sulle barricate è Forza Nuova con il suo leader Giuliano Castellino in prima fila. A settembre di sei anni fa qualche decina di militanti marciano nel quartiere popolare, ma alla fine la Polizia di Stato porta via Castellino dopo aver accerchiato e identificato i partecipanti al corteo non autorizzato. A giugno 2017 il Comune aveva già deciso di alleggerire la presenza di stranieri al Tiburtino III: era stato infatti chiuso il centro per richiedenti asilo al civico 44b di via del Frantoio, con soli maschi maggiorenni, mentre era stata rinnovata la concessione a Croce Rossa per il centro per transitanti (anche donne e bambini, in attesa di ricollocamento) al civico 44a. Negli anni successivi anche questo centro è stato chiuso, i locali sono stati ripristinati dal Campidoglio ma più volte oggetto di occupazioni abusive, con l'ultimo sgombero avvenuto a ottobre 2022: il terzo in due anni.

Le famiglie rom cacciate da Torre Maura

A Torre Maura ad aprile 2019 è stata scritta un'altra pagina orrenda della storia recente della Capitale. Alcune famiglie di etnia rom avevano iniziato a prendere possesso degli alloggi del Comune assegnati regolarmente, ma ancora una volta l'estrema destra ha deciso di portare sul posto un gruppo di cittadini per protestare, chiedendone l'allontanamento. Ne sono scaturiti momenti di tensione, con insulti e spintoni nei confronti di una volontaria di Opera Nomadi, presente sul posto per dare supporto alle famiglie. Che nelle settimane successive vennero trasferite altrove. Anche in quel caso l'amministrazione capitolina, al tempo guidata dai Cinquestelle, cedette alle pressioni dei residenti (ma non tutti erano contrari alla presenza dei rom), decidendo di portare altrove le famiglie "sgradite".

Ancora i fascisti contro una famiglia rom di Casalbruciato

Sempre in quei giorni della primavera 2019 si sono registrate tensioni alle stelle in un altro quartiere della periferia est di Roma, poco distante dal Tiburtino III. Parliamo di Casalbruciato, zona di case popolari e di alloggi di proprietà degli enti previdenziali. Una famiglia, composta da 14 persone e anche questa volta di etnia rom, risulta assegnataria di un appartamento di circa 100 mq in via Salvatore Satta. Ma, anche in questo caso, CasaPound lo viene a sapere e organizza un sit-in per impedire il regolare accesso. La gente, che si accalca davanti al portone di ingresso della palazzina, urla di tutto: "Zingari, andate via" e ancora "Vi mettiamo una bomba". La famiglia desiste, pochi giorni dopo torna nella casa e per riuscirci ha bisogno della scorta della Polizia di Stato in tenuta antisommossa, perché nel cortile di via Satta e lungo la strada appena fuori c'è di tutto, tra centri sociali e sindacati inquilini che solidarizzano e neofascisti che intimidiscono.

A Roma ci sono decine di Tor sta Ceppa

La nuova serie Netflix firmata da Zerocalcare, quindi, di spunti ne ha potuti prendere parecchi. Quelle che abbiamo ripercorso sono solo le storie di cronaca più clamorose, quelle che hanno segnato maggiormente il tema accoglienza a Roma negli ultimi dieci anni. Ma ogni volta che in un quartiere - sempre, immancabilmente, collocato in periferia - inizia a girare la voce della possibile apertura di un centro d'accoglienza o dell'arrivo di cittadini di etnia rom, si scatena la bufera. Gli animi si scaldano, i partiti di destra e le organizzazioni neofasciste organizzano cortei e sit-in, presentano esposti e aizzano il malcontento. Insomma, a Roma ci sono decine di Tor sta Ceppa e tante ancora ce ne saranno.