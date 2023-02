A Tor Marancia è tornata l'acqua: riparato il guasto alla maxi tubatura

È stato riparato sabato sera il guasto alla tubatura che scorre sotto la Cristoforo Colombo che ha lasciato senz’acqua per circa 24 ore i residenti di Tor Marancia e di parte della Garbatella.

A darne notizia Acea, che è intervenuta con squadre operative altamente specializzate di Acea Ato 2 sin dalle prime ore del verificarsi del danno.

“Il guasto - spiega l’azienda - si è rivelato particolarmente complesso e ha richiesto molte ore di lavorazione. Per ogni ulteriore necessità è sempre a disposizione il numero verde di segnalazione 800.130.335”.

Il guasto si era verificato venerdì sera, e da subito era apparso difficile da riparare. Sabato mattina sono state centinaia le persone che si sono svegliate senza acqua, e per far fronte ai disagi il Campidoglio ha coordinato l’invio di autobotti posizionate in via Tiberio Imperatore 7, via Cerbara 20, viale Tor Marancia 73, via Accademia degli Agiati all’angolo con via dell’Accademia Aldina, piazza dei Navigatori e piazza Bartolomeo Romano.