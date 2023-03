Coppia con una bambina di 3 anni sfrattata occupa l'aula del municipio

Mostafa e Salima hanno 30 e 27 anni, lui lavorava come pizzaiolo e lei invece era una studentessa universitaria. Entrambi di origini marocchine, lui ha ottenuto la cittadinanza italiana. Dal 2019 vivevano in un appartamento di Tor Bella Monaca, ma le cose si sono messe sempre peggio finché è stato impossibile pagare l'affitto ed è arrivato lo sfratto per morosità. La mattina del 3 marzo la forza pubblica, nonostante il picchetto dei sindacati e della Rete Antisfratti, li ha fatti uscire di casa. Con loro, la figlioletta di 3 anni.

Giovane coppia sotto sfratto dopo il Covid

La storia di una giovane coppia di genitori di origine marocchina è del tutto simile a quella di centinaia di altre. Lui pizzaiolo precario, lei studentessa, vivono in un appartamento nella periferia popolare di Roma est, a 600 euro al mese più le spese e il mangiare. Prima la nascita di una bambina, poi il Covid, il licenziamento. I soldi non bastano e l'affitto non viene più pagato: così il proprietario ottiene lo sfratto esecutivo.

Il picchetto dei sindacati si sposta in municipio

La mattina di venerdì 3 marzo arrivano i carabinieri, insieme all'ufficiale giudiziario. C'è anche un nutrito picchetto dei sindacati, in particolare Asia Usb, ma stavolta la mediazione non serve e lo sfratto - come succede molto spesso - non viene sospeso e rimandato. Viene eseguito. La giovane coppia, a mala pena trentenne, insieme ai sindacati degli inquilini si sposta a via Cambellotti, sede del VI municipio dove pianta una tenda al centro della sala consiliare (non c'erano riunioni in corso) e la occupa.

"Nessuna soluzione dal Comune, dormiranno a casa di qualcuno"

"Abbiamo parlato con il municipio - racconta Maria Vittoria Molinari di Asia Usb, che di sfratti soprattutto a Roma est ne vede tutti i giorni - ma l'unica soluzione che è arrivata è stata quella di portare la mamma e la bimba in una struttura religiosa. Abbiamo rifiutato, adesso speriamo di poter prendere una strada differente, sempre nell'ambito dell'accoglienza solidale, nel giro di pochi giorni". Nel frattempo? "La famiglia la ospiterà qualche compagno del sindacato, vedremo" conclude Maria Vittoria. Il picchetto si scioglie, dopo circa quattro ore, senza particolari tensioni.